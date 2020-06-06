借疫情搞污名化不得人心

本报北京6月5日电 近日，世界多国政党政要通过不同方式向中共中央对外联络部表示，面对新冠肺炎疫情在全球蔓延，团结合作是战胜疫情最有力的武器，个别国家为推卸政治责任对他国“甩锅”和搞污名化的做法不得人心，也不会得逞。

柬埔寨人民党中央外委会表示，面对疫情，各国应该携手应对，而不是甩锅式指责攻讦。搞污名化只会破坏团结，并对世界和平与可持续发展带来威胁。中国全国两会胜利召开并顺利通过涉港国家安全立法决定，为维护世界和平与发展作出了重要贡献。

尼泊尔共产党中央书记、政府副总理兼国防部长博克瑞尔表示，尼方谴责一切将疫情政治化或借疫情对任何种族、地区及宗教的污名化行为，赞赏中方为抗疫作出的巨大贡献，支持加强国际防疫合作、共建人类卫生健康共同体。

巴基斯坦参议院外事委员会主席穆沙希德和穆盟（谢）名誉主席哈克表示，新冠病毒是人类的共同敌人，不同国家、民族和宗教必须团结起来共同应对。部分势力为转移国内视线并服务其地缘政治利益，发起针对中国的无端指责，巴方对此予以坚决反对。

日本社民党干事长吉田忠智表示，世界各国是命运共同体，应该加强团结协作，相互支持和帮助，共同遏制疫情蔓延。我们支持中国共产党就加强国际抗疫合作发出的共同呼吁，反对将公共卫生问题政治化和对他国搞污名化的言行，反对为一己之私进行别有用心的政治宣传。

津巴布韦非洲民族联盟—爱国阵线全国主席穆欣古里表示，中国积极参与抗疫国际合作，分享抗疫经验，彰显了中国的大国责任担当。津民盟坚决反对将公共卫生问题政治化和借疫情对中国进行污名化，反对一切破坏国际抗疫合作的言行。

多米尼加左派团结运动总书记梅希亚表示，中方秉持团结、人道主义和多边合作的理念，在国际舞台上树立了新范式，与西方个别国家的霸权逻辑和唯我独尊形成鲜明对比。个别势力针对中国发起的舆论攻击与事实不符，完全站不住脚。

委内瑞拉统社党第一副主席卡韦略表示，西方个别国家为转移应对疫情不力的舆论压力，将矛头指向中国，抛出“中国制造病毒”等谬论，我们对此坚决反对。中国也是病毒受害者，中国人民为阻止疫情向世界蔓延扩散作出了巨大牺牲，世界欠中国一声感谢。

《 人民日报 》（ 2020年06月06日 03 版）

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