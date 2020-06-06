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支持全球抗疫 助力复工复产

中欧班列 月开行首破千列（新数据 新看点）

本报记者 陆娅楠

2020年06月06日05:07  来源：人民网－人民日报
 

　　5月31日9时35分，汽笛鸣响，X8031次中欧班列从黑龙江省大庆市卧里屯火车站缓缓驶出。这趟满载123辆沃尔沃小汽车的中欧班列，于6月1日抵达内蒙古满洲里铁路口岸，经换车后奔向比利时。

　　“这趟车是我们今年开行的第十九趟奔向比利时根特市的中欧班列，已有2346辆小汽车运往当地。”哈尔滨机务段机车乘务员、X8031次司机孙炳水自豪地说。

　　大庆沃尔沃汽车副总经理吕乐扬说，“从大庆出发的中欧班列，最快14天即可抵达比利时，比传统的海上运输节省近30天，不但提高了运输时效，也极大缓解了库存压力。”

　　X8031次的故事是中欧班列的缩影。6月5日，中国国家铁路集团有限公司对外公布，今年5月，中欧班列累计开行1033列，同比增长43%，首次突破1000列，发送货物9.3万标箱，同比增长48%，单月开行列数和发送量均创历史新高。

　　中欧班列月开行量首破1000列意味着什么？

　　——打通堵点稳外贸，中欧班列为出口企业复工达产夯实基础。

　　中欧班列类似班车，运费比航空更低，运程比海运更短。有义乌货主算账，同样一批小商品运往西班牙马德里，搭乘中欧班列比海运省时60%以上，运输成本下降近30%，大大增加了出口产品附加值。

　　“铁路部门全力保障中欧班列正点发车，疏通了运输堵点。我们的汽车出口运输克服疫情影响，运量与去年同期基本持平。”哈欧国际物流股份有限公司总经理孟庆文说，目前由满洲里站出境的中欧班列运行线已达52条，可抵达境外13个国家的28个城市。为了支持出口企业复工复产，中国铁路济南局集团将今年“齐鲁号”中欧班列开行计划由800列上调至1200列。

　　——攻克难点畅物流，中欧班列为稳定全球供应链提供支撑。

　　“38列！我们做到了！”5月31日，中国铁路成都局集团城厢车站副站长李洋激动地说。5月25日至31日，成都始发的中欧班列单周开行量达到38列，创下2013年开行以来的最高纪录。

　　随着联想、戴尔、TCL等企业产能布局中西部，电子产品成为成都始发中欧班列运载的主要商品。为了畅通企业外运通道，中欧班列开展宽轨段“三并二”运输，推行内外贸货物“集拼集运”混装模式，使物流成本下降5%—10%，有效缓解了班列拥堵。

　　在阿拉山口，推进口岸无纸化通关，加强国际协调配合，及时破解运输组织中的难点，也提高了口岸双方换装效率，保障了国际产业链供应链稳定。“我们加强与海关、边检、代理企业沟通协调，共同架起班列通关‘高速路’。”中国铁路乌鲁木齐局集团阿拉山口站副站长刘全民介绍，今年5月，阿拉山口口岸进出境中欧班列达453列，同比增长68.4%。

　　——防疫物资重点保障，中欧班列强劲增长为国际抗疫贡献了中国力量。

　　当地时间5月26日11时，在塞尔维亚新贝尔格莱德火车站，不少人头戴黄色安全帽、身穿雨衣，挥舞着塞尔维亚国旗迎接中欧班列进站。这趟武汉吴家山站始发的75041次中欧班列，满载294.42吨国际合作防疫物资，仅用17天就跑完10000余公里，比计划提前1天到站。

　　国铁集团货运部负责人介绍，国际合作防疫物资已纳入中欧班列重点保障运输，采取优先承运、优先装车、优先挂运等措施，确保应运尽运。5月份，中欧班列运送口罩、急救包、防护服、额温枪、护目镜等防疫物资119.6万件、9381吨，累计运送防疫物资186万件、12524吨，在欧亚大陆开辟了“生命之路”，为驰援全球战疫提供了有力支撑。

　　——开放大门越开越大，中欧班列强劲增长助力满足百姓高品质生活。

　　通过冷链运输，越来越多国外优质商品通过中欧班列被运到国内。这不仅提高了中欧班列回程重箱率，也让百姓有了实实在在的获得感。今年5月，中欧班列开行去程556列、发送货物5万标箱，同比分别增长47%、52%，重箱率99.9%；回程477列、发送货物4.3万标箱，同比分别增长39%、44%，重箱率96.4%。

　　“比利时的啤酒、巧克力，西班牙的红葡萄酒，意大利的植物蛋白冰淇淋……只要轻轻一点，这些最新商品就能送到家，保质保鲜。”河南郑州市民程飞是“班列购”网站的粉丝，“中欧班列给我家餐桌带来了很大变化！”


　　《 人民日报 》（ 2020年06月06日 01 版）
(责编：牛镛、岳弘彬)
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