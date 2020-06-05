“积极天性与AI合家欢”助力中国学前教育新变革

人民网北京6月5日电 由清华大学社会科学学院心理学系主办，恒信东方协办的积极天性与AI合家欢发展研究课题组座谈研讨会6月3日在清华大学召开。会议围绕“积极天性与AI合家欢应用发展研究“课题，聚焦后疫情时代两会精神下的中国学前教育现状，政府领导、专家学者、教育机构代表等从多个维度深入探讨积极天性在中国学前教育领域的应用实践。

清华大学社会科学学院院长、清华大学心理学系主任彭凯平教授从文化发展、教育发展和人民发展需求阐释了对积极心理学和儿童积极天性培养计划的未来期望。积极天性是人类独一无二的优势，随着人工智能时代的到来，教育工作者要把积极心理学融入到教育体系中去，同时呼吁新时代的父母要结合当下发展、面向未来需求培育孩子的积极天性，将中国家庭教育从注重养育和技能知识，要提升到适应当前社会发展阶段、适应未来需求的教育认知，在儿童阶段的教育提倡以人性中蕴含的积极天性培育为主，在孩子认知和思维发展的不同阶段，通过拓宽认知、提升兴趣来培育孩子的积极人格和心智发展。课题组将依托清华大学社会科学学院心理学系与相关实验室的研究和恒信东方的技术实力、应用实践能力，研发出真正可以应用到教育领域的积极天性成果，提升教育发展水平，造福下一代。

恒信东方董事长孟宪民表示，教育是一项伟大的事业，幼儿教育阶段是孩子成长的黄金期，孩子与世界交往的态度、情感控制模型、行为规范基本在这一阶段形成。当前，教育部明确幼儿园要“去小学化”，幼儿教育要从知识技能培养转移到孩子天性开发上来。儿童教育从以养育和习惯养成为要求的1.0阶段，到以学习知识、技能为目的的2.0阶段，逐渐过渡到当下强调儿童积极天性培养的3.0阶段。恒信东方与清华大学联合开展积极天性与AI合家欢发展研究课题，通过斯泰同学“AI合家欢”教育平台用于课题研究和应用实践，进行儿童积极天性的引导培育，赋予中国儿童积极乐观的人生态度底色，通过打造家庭与幼儿园教育闭环，将心理学实践应用到幼儿教育教学活动中，培养儿童社会化能力，引导父母更注重孩子的积极天性培养。

中国儿童中心苑立新主任介绍了中国儿童中心的发展和职能，中国儿童中心从1982年成立至今，一直在做先进教育理念的倡导者和先进教育模式的实践者、推广者。同时，儿童校外教育的家庭教育、社会教育、健康与营养等相关方面的规划研究，都是中国儿童中心在牵头实施。积极心理学这些年在清华大学彭凯平教授引领和倡导下，得到了很好的理念普及和取得了广泛的社会影响，积极心理学在生活工作中的应用无处不在，把积极心理学的研究应用与教育的教学方法、场景应用结合非常重要，中国儿童中心很早就提出儿童的健康人格培育，中心实验幼儿园以立德树人为目标，打造“德润童心”儿童德育实践基地，致力于儿童的全面发展、人格培养、身心健康。这和课题组提出的在儿童教育中提倡积极天性培养、人格和心智发展目标完全一致，欢迎课题组后期有更多研究应用与中国儿童中心的研究应用相结合。

“积极天性与AI合家欢发展研究课题”，课题组成员贾新超博士、王洋老师从积极心理学的教育理念出发，分别解析了课题理论模型搭建、研究实践与成果输出模式。核心的积极天性表现在ACE，即Aesthetic（审美力）、Creative（创造力）、Empathic（共情力）三个方面。课题组通过AI合家欢平台，搭建了基于积极教育理念的教育3.0课程体系，赋能幼儿园所升级，助力家庭教育减负。

与会嘉宾围绕课题组研究方向与探索模式进行了深入的探讨。中国儿童中心党委委员、实验幼儿园园长杨彩霞博士分享了中国儿童中心实验幼儿园“共情润心、双格发展”的教育理念和应用实践，提出积极幸福感的培养，对儿童成长特别重要，希望通过积极天性培养的引领和更多平台工具应用与学前领域，能够造福于更多孩子。

彭凯平教授和其研究应用实践团队，在近十年时间里，先后为全国近千所中小学、幼儿园进行过相关培训和应用实践落地。恒信东方与清华大学心理学系发起积极天性与AI合家欢发展研究以来，与中国儿童中心、宋庆龄基金会、可儿教育等多家教育规划研究单位和教育机构开展了合作交流。当天，2000多家幼儿园园长、教师及众多家长与参会嘉宾进行了线上交流互动，表达了对积极天性与AI合家欢发展研究成果和应用实践的期待。

本次会议恰逢社会、技术和产业政策背景高速变化及密集出台的特殊时期。随着5G、云计算、AI为代表的技术的进步，幼儿教育也已进入以儿童积极天性发现与培养为特征的3.0时代，其意义不言而喻。积极天性与AI合家欢的发展研究，将为加快推进教育现代化、建设教育强国、办好人民满意的教育注入强劲动力。

清华大学社会科学学院院长、清华大学心理学系主任彭凯平 恒信东方董事长孟宪民

(责编：李婷(实习生)、常红)