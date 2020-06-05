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美媒述评：中国经济“V形复苏”领跑世界

2020年06月05日20:28  来源：参考消息网
 

　　参考消息网6月4日报道 美国消费者新闻与商业频道网站6月1日报道称，IMA亚洲公司的理查德·马丁说，在为遏制新冠病毒而实施的封城措施导致萧条景象之后，中国经济正在强劲反弹。

　　报道称，马丁是该公司的董事总经理，他当地时间周一对消费者新闻与商业频道的记者说：“（采购经理指数）呈现V形复苏，2月大幅下降，3月回升，4月保持强劲，5月维持在略高于50的水平。”

　　在马丁发表此番言论之前，最近的数据显示，中国制造业5月出现扩张。

　　报道介绍，近日，中国国家统计局公布的数据显示，中国5月官方制造业采购经理指数（PMI）为50.6。最近发布的一份民间调查结果也显示，中国制造业活动5月出人意料地扩张，财新/马基特制造业PMI当月为50.7。PMI读数高于50代表扩张，低于50则代表收缩。

　　报道称，马丁说，在亚洲其他市场中可能会实现类似的经济复苏。

　　但就其他地方而言，他告诫说，大家“都在下滑，在反弹之前要在底部待上两三个月”。

　　马丁说：“欧洲和美国就会是这种情况，人们还没有认清这一点。他们以为新冠肺炎疫情一消退就万事大吉了。但并非如此。”

　　报道介绍，最近几周，市场表现与惨淡的经济数据背道而驰。在美国，三大股指5月强劲上涨。在亚洲，日本的日经平均指数5月有所上涨。欧洲斯托克600指数5月也实现上涨。

　　尽管如此，马丁提醒说：“市场并未强劲复苏。”

　　他表示：“我们已遭受很多损失，若想看看能切实反映经济情况的指标，那就看看失业数字。今年年底，美国和欧洲以及澳大利亚等发达国家的失业率预计将达到两位数。”

　　马丁说，目前世界正在“向新常态过渡”。

　　“我们会看到一些城市、州、省甚至国家政府因为担心暴发第二波疫情而反复封锁、解封，”马丁说，“我们还会看到大规模通缩，还有商品需求不足以及一些核心产业大规模重组。”马丁提到他与大型跨国公司进行的讨论，称那些公司谈到将在今年三季度“开始对业务进行合理化调整，并裁减人员”。

　　报道称，马丁说：“新冠肺炎疫情是第一波浪潮，这波浪潮渐渐消退，但我们现在还面对两三波经济浪潮：失业、破产、违约，它们将持续到年底。”

(责编：李枫、岳弘彬)
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