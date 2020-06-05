外交部:再次敦促个别国家立即取消单边强制措施

人民网北京6月5日电 据外交部网站消息，外交部发言人耿爽主持5日例行记者会。记者会实录如下：

澎湃新闻记者：李克强总理昨天在全球疫苗峰会视频会议上发表致辞。你能否介绍有关情况？中方将在疫苗国际合作方面发挥什么作用？

耿爽：昨天举行的全球疫苗峰会视频会议旨在为全球疫苗免疫联盟筹资，确保疫苗可及性，特别是为加快新冠肺炎疫苗研发、生产和分配提供资金支持。30多个国家的领导人以及联合国、世界卫生组织等国际组织负责人参加会议。各方在会上表达了加强疫苗研发合作的共同愿望，传递了国际社会携手抗疫的信心和决心。中方对会议取得成功表示欢迎。

在疫情挑战依旧严峻的形势下，疫苗是抵御病毒侵袭的有力盾牌。李克强总理在会议上致辞，表明了中方对疫苗研发及国际抗疫合作的积极姿态，强调中方将继续支持世卫组织在统筹疫苗研发等方面发挥核心作用，推进疫苗多中心临床试验和研发成果尽快上市使用，向世界提供安全、有效、高质量的全球公共产品。

过去一段时间，中方积极支持联大通过“关于新冠肺炎疫情中的药物、疫苗和医疗设备国际合作”决议，积极参与世卫组织“团结试验项目”以及世卫组织就加速新冠肺炎疫苗和药物研发、生产和公平分配发出的全球合作倡议，前不久还参与了欧盟等方面发起的应对新冠肺炎疫情国际认捐大会。

下一步，中方将继续秉持人类命运共同体理念，同各方密切沟通，共同努力推进疫苗研发和国际抗疫合作，携手早日战胜疫情。

路透社记者：在周四的演讲中，美国国务卿蓬佩奥称赞纳斯达克收紧监管措施，称其是“全球所有证券交易所的典范”，并特别提到了中国公司在审计中的舞弊行为。中方对蓬佩奥的言论有何评论？

耿爽：我们注意到美方表态。

中国政府始终主张，不论在何时上市，上市公司都应当严格遵守上市地相关法律和规则，真实准确完整地履行信息披露义务，保护投资者的合法权益。中方对上市公司财务造假行为始终秉持零容忍的态度，这一立场是一贯和明确的。

美方关于中国公司不遵守美国相关规则的说法以偏概全。的确，近来个别中国公司出现财务造假行为，但这不能代表全部在美上市的中国公司。美方近期针对中国公司的一些言论和做法带有明显偏见。

事实上，中美双方监管机构在跨境上市公司审计监管领域开展多项合作，但美方有关监管机构不愿去解决问题。美方针对中国的有关言行是对监管问题的政治操弄。逼迫中国公司从美国退市，将严重损害美国投资者的利益。我们期待美方拿出解决问题的诚意，按照跨境审计监管的国际惯例，以平等合作的方式解决分歧，真正保护投资者利益。

新华社记者：据报道，布隆迪宪法法院4日宣布了5月20日举行的总统选举正式结果，布执政党保卫民主力量候选人恩达伊施米耶以68.7%的得票率当选总统。中方对此有何评论？

耿爽：中方对恩达伊施米耶先生当选布隆迪总统表示诚挚祝贺。我们相信在恩达伊施米耶总统领导下，布隆迪政府和人民将在国家发展道路上取得新的更大成就。

布隆迪是中国在非洲的“全天候”伙伴和朋友。中方愿同布方一道，巩固友好互信，深化互利合作，密切国际协调，推动两国关系不断迈向更高水平。

法新社记者：据印度媒体报道，中国和印度军方负责人将于明天举行会见，以解决边境争端。你能否提供具体细节？

耿爽：目前，中印边境地区的局势总体稳定、可控。中印之间有完善的涉边机制，双方通过外交和军事渠道保持着密切沟通，致力于妥善处理有关问题。

北京青年报记者：我们注意到，6月2日，中国常驻联合国代表团同俄罗斯、委内瑞拉等一些国家常驻团共同举办了线上研讨会，主题是“单边强制措施对全球抗击新冠肺炎疫情影响：维护《联合国宪章》，加强国际合作，确保不让任何人掉队”。你能否介绍更多情况？中方如何看待单边制裁对国际社会抗击疫情的影响？

耿爽：当前新冠肺炎疫情正在全球扩散蔓延，国际社会积极开展抗疫合作，但个别国家仍然顽固地实施单边强制措施，使有关国家难以获得抗疫物资和资金支持，形势雪上加霜，面临更大的人道主义困境。

在此背景下，6月2日，中国常驻联合国代表团同俄罗斯等国家常驻团共同举办有关线上研讨会，第73届联大主席埃斯皮诺萨主持会议。有关国家常驻代表、部分会员国代表以及来自联合国人权高专办、贸发会议、哥伦比亚大学的专家在会上发言。各方一致认为单边强制措施严重违反《联合国宪章》的宗旨和原则，严重违反国际法准则，损害受制裁国发展权及其实现可持续发展目标的能力，使普通平民成为最大的受害者。国际社会应当团结起来，有效应对单边制裁的负面影响，帮助发展中国家抗击疫情，实现包容可持续发展。

中国常驻联合国代表张军大使在发言中表示，国际社会应积极响应古特雷斯秘书长呼吁，全力应对单边强制措施的负面影响，帮助受制裁国渡过疫情难关。联合国等国际机构应向受制裁国提供及时有效的支持，帮助他们化解疫情的经济社会影响，改善民众困境。中方已向有需要的国家提供了大量力所能及的援助，并将继续这么做。

我们再次敦促个别国家立即取消单边强制措施，同国际社会一起团结抗疫、共克时艰。中方也将继续同各方一道，共同践行多边主义，坚定维护《联合国宪章》宗旨和原则，为各国赢得抗疫斗争胜利、实现快速恢复和可持续发展营造良好的国际环境。

北京日报记者：俄罗斯外交部发言人扎哈罗娃昨天在记者会上表示，香港问题纯属中国内政，美、英在联合国安理会操弄讨论香港问题，既侵犯了中国主权，也严重违反国际法基本准则，不可接受。中方对此有何评论？

耿爽：中方高度赞赏扎哈罗娃女士的表态。近来，拉夫罗夫外长、扎哈罗娃女士等俄方官员纷纷发声，支持中方在涉港问题上的正义立场，呼吁外部势力不要干涉中国内政。这不仅体现了中俄关系的高水平，也反映了国际社会有识之士的一致呼声。

香港特区维护国家安全立法纯属中国内政，任何外国无权干预。如果有人执意损害中国利益，中方必将采取一切必要措施予以回应。

总台国广记者：据报道，委内瑞拉朝野就合作抗击新冠肺炎疫情签署协议，同意在泛美卫生组织支持下协调寻找抗疫资金并实施抗疫援助。请问中方对此有何评论？

耿爽：中方认为，委内瑞拉朝野各方就抗疫合作达成共识，有利于遏制委内瑞拉国内疫情蔓延扩散，维护委内瑞拉人民生命安全和身体健康，也有利于推动委内瑞拉问题政治解决进程，符合国际社会的普遍期待。

中方将继续坚定支持委内瑞拉各方在宪法的框架内，通过包容性对话协商解决委国内问题，并愿同委方深化抗疫合作，继续在力所能及范围内提供援助。我们也再次呼吁有关国家解除对委内瑞拉的单边制裁，为委内瑞拉人民战胜疫情创造有利条件。

路透社记者：脸书公司周四称，将给中国、俄罗斯等国的“官媒”打上标签，并禁止其向美国用户投放某些广告。你对此有何评论？

耿爽：媒体是各国人民加强沟通、增进理解的重要桥梁和纽带。任何外国媒体机构，只要其活动符合驻在国法律法规，遵守职业操守，就应该被一视同仁，不应该被区别对待。

我们希望有关社交媒体平台放弃意识形态偏见，本着开放包容的精神看待各国媒体在促进国际交流与合作中的作用，不要选择性地设置障碍，更不要将问题政治化。

南华早报记者：据报道，来自澳大利亚、美国、加拿大等国的议员组成“跨国议会对华政策联盟”，以共同协调应对来自中国的巨大挑战，请问中方对此有何回应？

耿爽：我们敦促少数政客尊重事实、尊重国际关系基本准则，摒弃冷战思维和意识形态偏见，停止利用各种问题干涉中国内政，停止为一己私利搞政治操弄。我们希望他们能够多为国际社会团结合作发挥建设性作用。

深圳卫视记者：世界经济论坛主席施瓦布3日宣布世界经济论坛2021年年会将于明年1月举行，主题为“世界的复兴”。施瓦布表示，疫情危机损害世界的可持续发展，加剧世界不平等状况，但同时也提供了推动世界复兴的机会。中方对此有何评论？

耿爽：世界经济论坛宣布2021年年会主题为“世界的复兴”，这反映了国际社会携手应对新冠肺炎疫情挑战、共同促进世界经济恢复稳定发展的迫切愿望，具有积极意义。

此次新冠肺炎疫情构成二战以来最大的全球性危机，世界经济陷入上世纪30年代大萧条以来最严重的衰退。但正如施瓦布主席所说，此次危机也给我们提供了一个反思、重构、推动世界复兴并打造更加健康、公平和繁荣未来的机会。能否化危为机，早日战胜疫情，推动世界经济在新的起点上实现更大发展，取决于国际社会的共同努力。

此次疫情有力地说明，各国命运紧密相连，人类是一个命运共同体。面对全球公共卫生和世界经济的双重危机，唯有发扬伙伴精神，加强团结协作，才能战而胜之。中方愿同包括世界经济论坛在内的各方加强合作，秉持多边主义精神和人类命运共同体理念，密切宏观经济政策协调，推动构建开放型世界经济，促进贸易投资自由化与便利化，维护全球产业链供应链稳定畅通，携手推动世界经济早日实现强劲、可持续、平衡、包容增长。

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耿爽：由于工作安排原因，我即将奔赴新的岗位。今天应该是我作为外交部发言人最后一次主持例行记者会。借此机会，也对大家在过去近四年时间里给予我的关心、帮助、支持、鼓励表示衷心感谢！

作为一名中国外交官，无论走到哪里，我都会继续讲好中国故事，传递中国声音，为促进中国与世界的相互了解、增进中国人民与世界人民的友好情谊作出自己的努力与贡献。

在此与大家道别。我们后会有期！谢谢大家！

(责编：刘叶婷、杨牧)