澳中友协主席致信澳总理：应抵制挑衅性政治作秀

人民网讯 当地时间5月27日，澳大利亚-中国友好协会总会各执行委员及各分会代表，通过电话会议形式出席了澳大利亚-中国友好协会年会。会上，澳大利亚-中国友好协会主席罗宾·马修发表致澳总理信函。

罗宾·马修在信中表示，我们对近期您及议会中部分政党联盟成员发表的言论深感忧虑，这些言论很明显将指责的矛头对向了中国，妄称中国在应对新冠疫情时“掩盖”事实，且未能及时采取行动。尽管该病毒于2019年12月在中国武汉首次被测出，但意大利、法国和美国近期的报告均表明，在此之前，该病毒已存在于上述国家，且零号患者至今尚未确定。

“我们希望能尽快战胜疫情，恢复日常活动，如此我们就可以重新把精力投入到促进两国和平与相互理解之中。”澳大利亚-中国友好协会主席罗宾·马修称，“然而不幸的是，新冠病毒为一些不择手段的人传播谬误和恐惧提供了机会，我们应对此予以谴责。任何虚假信息都应为其种族主义的本质而受到质疑。”

罗宾·马修指出，澳大利亚三大政党中某些人士的诸多言行有悖于国家利益，因为他们不遗余力地攻击侮辱一个已与我们交好数十年的国家。澳中两国利益息息相关，“我们应致力于与邻国建立和平、和谐的关系，抵制威胁区域和平的挑衅性政治作秀。”

会上，参会代表也纷纷表示，澳大利亚政府目前的态度不能代表众多澳大利亚民众的看法，呼吁澳大利亚政界人士立即转变对华态度与言行，避免对澳大利亚以及澳中关系造成进一步的伤害。

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