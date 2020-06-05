印尼新冠肺炎累计确诊病例升至29521例

人民网雅加达6月5日电（记者 徐伟）印尼政府新冠肺炎疫情官方网站6月5日公布的最新数据显示，印尼新冠肺炎累计确诊病例已升至29521例，新增703例。目前，有9443名患者被治愈，另有1770例死亡病例。过去24小时，新增治愈患者551人，死亡病例增加49例。

截至6月5日，印尼政府已对来自256810人的近38.1万个样本进行新冠肺炎检测。

印尼新冠肺炎疫情防控工作组组长多尼·莫纳尔多日前宣布，有关疫情期间9个经济部门重新开放计划和建立102个区/市恢复生产与安全的社区方案已开始执行，目前相关方案仅适用于没有疫情的“绿色区域”。

印尼人力部统计数据显示，受疫情影响，该国已有约370万正式员工失业，这一数据未统计非正规部门的失业者。

多尼介绍说，印尼政府决定重新开放的9个经济部门包括：采矿、石油、工业、建筑、种植业、农牧业、渔业、物流和货物运输业等。这些行业被认为是疫情传播低风险行业，同时能够创造广泛就业机会，并对（印尼）经济具有重大影响。

多尼还表示，相关经济部门的重新开放将由印尼政府有关部门在执行严格的卫生规程后，再经过教育、推广和分阶段模拟等步骤后逐步实施。实施期间，相关经济部门还要接受包括监测和评估等形式的监督。

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