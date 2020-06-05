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《国歌》，各国这样保护她！

2020年06月05日17:29  来源：人民网-国际频道
 

香港特区立法会4日下午三读通过《国歌条例草案》，《国歌条例》将于6月12日正式刊宪实施。条例规定， 任何人公开及故意篡改国歌歌词、曲谱，以歪曲、贬损方式奏唱国歌或以其他方式侮辱国歌，即属犯罪，一经定罪，最高罚款5万港元及监禁3年。

该法审议期间，遭反对派议员以多种方式进行无理阻挠。实际上，国歌立法本就是主权国家建构国家形象、塑造国家认同的通用做法。放眼世界，各国法律均对国歌、国旗予以保护，严重侮辱国家标志物的行为，在多国入刑。

【希腊】最高可判2年监禁

希腊《刑法》第188条规定，如有人侮辱国歌、损毁国旗或其他国家标志，可判处最高2年监禁或罚款。该法案在155条中还规定了亵渎他国国旗的行为。在希腊，如有人“拆除、损坏、折损或污染主权国家的国旗或其他象征物”或者“打断国歌”，在外国政府的要求下，可判处6个月有期徒刑或者罚款。

【德国】最高可判5年监禁

德国法律对任何“侮辱或损坏”德国国旗的行为都采取绝不容忍的强硬态度。违反者将面临5年的牢狱之灾。在公共场合，德国人通常从第三段开始演唱国歌，因为前面两段国歌与纳粹主义有关。在德国，任何非教育目的的展示纳粹标志都被禁止，奥地利也有相似的法律。

【西班牙】7-12个月监禁

在西班牙，任何公开地以书面、口头或事实行为侮辱国家象征的行为，将受到罚款或7-12个月监禁的惩罚。根据《西班牙刑法典》，威胁皇家成员及其直系亲属，也可判处3-6年有期徒刑。

【法国】足球比赛中国歌被嘘，法国针对亵渎国歌国旗行为立法

在法国，法律禁止通过口头语言、手势、文字或图像等形式侮辱国歌和国旗。2001年，法国队对阿尔及利亚队的足球赛场，《马赛曲》一度遭对手嘘声。次年类似事件的再次发生引发法国朝野哗然。2003年，法国针对亵渎国歌国旗行为对全体国民立法，规定在由公共机关组织的重大活动中，公开对国歌、国旗表示不敬，将被判处7500欧元罚款，情节严重者还将被判处半年有期徒刑。

印度国歌《人民的意志》的词曲作者为印度诗人拉宾德拉纳特·泰戈尔

【印度】最高3年监禁

印度1971年制定的《防止侮辱国家荣誉法》规定，对奏唱国歌造成任何妨碍，“或对这种奏唱集会引起骚乱”，可判处3年监禁或罚款。

【新加坡】可处1000美元罚金

在新加坡，如果有意不按官方安排奏唱国歌，或奏唱国歌时无合理原因不起立致敬的，将被起诉有罪，并最高处以1000美元罚金。

【菲律宾】最高2年监禁

在菲律宾，在演奏国歌时未遵守规定的自然人或法人将被判有罪，由法院自由裁量单处或者并处人民币约681元至1.5万元之间的罚金、2年以内监禁。

最强硬的刑法，保护最珍贵的情怀。虽然世界各地国歌立法都有不同，相同的却是对祖国的热爱之情。无论时代如何演进，空间如何变化，国歌的震撼力和生命力始终不减。

(责编：刘叶婷、杨牧)
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