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特写：“对非洲裔，美国从不伟大”

2020年06月05日15:04  来源：新华网
 

　　新华社华盛顿6月4日电 特写：“对非洲裔，美国从不伟大”

　　新华社记者孙丁　徐剑梅　邓仙来

　　“对非洲裔，美国从不伟大。”美国非洲裔民权运动领导人阿尔·沙普顿4日在乔治·弗洛伊德的追悼会上说。

　　弗洛伊德同为非洲裔，5月25日在明尼苏达州明尼阿波利斯市被捕时遭遇白人警察暴力执法，脖子被警察用膝盖顶住长达8分46秒，其间他多次哀求说“我无法呼吸”，随后不幸身亡。

　　美国种族歧视的旧伤，就这样再一次被狠狠揭起。

　　沙普顿在悼词中说，自非洲裔人士首次踏上北美大陆已经过去超过400年，但他们一直无法成为想象中的样子，就是因为“脖子被别人的膝盖顶住”。弗洛伊德的故事也是整个非洲裔群体的故事。

　　当天的追悼会在明尼阿波利斯市一所高校内举行。在一座礼堂里，弗洛伊德的涂鸦画像被放置在墙上的电子屏上，画像上面还写着他的名字以及“现在我能够呼吸”的字样，金色灵柩摆在台前，旁边是鲜花和他生前的照片。

　　台下坐满了弗洛伊德的家人和朋友，不少美国知名非洲裔人士以及明尼苏达州政界人士也到场致哀，大部分人戴着口罩，有的口罩上印有弗洛伊德的头像。

　　追悼会上，除了谴责种族歧视，众人还回顾了关于弗洛伊德生平的一些细节，比如他块头很大，喜欢交朋友、与人拥抱。

　　弗洛伊德的兄弟菲洛尼斯说，乔治人缘很好，他的遭遇触动了很多人，我们希望在这件事上正义能够得到伸张。

　　与此同时，在明尼阿波利斯市弗洛伊德出事的街区，地上摆满了鲜花和标语纸板，人们驻足默哀、相互安慰。弗洛伊德的儿子日前也前往那里，他面色沉重、单膝跪地。

　　4日，美国许多城市继续出现示威活动。

　　在美国首都华盛顿市，上千名抗议者当天下午聚集在白宫北侧，随后在街道上游行，他们举着写有“黑人的命也是命”“没有正义就没有安宁”“我的肤色不是罪”等标语的纸板，一边行进，一边喊着各种口号。

　　潮汐湖畔，美国民权运动领袖马丁·路德·金雕像下，数百人单膝跪地，向弗洛伊德致哀的同时抗议警察暴力和种族不平等。

　　美国《洛杉矶时报》一篇评论文章写道，在美国，种族歧视就如同空气中的尘埃，即使已经被呛到，也未必看得见，直到阳光洒入，才发现到处都是。

　　弗洛伊德案4名涉案警察已全部被起诉，其中主犯被控二级谋杀罪。明尼苏达州州长蒂姆·沃尔兹表示，这些起诉是为弗洛伊德寻求正义迈出的有意义的一步。弗洛伊德之死是因为美国的系统性种族歧视，需要所有人共同努力去攻克。弗洛伊德家人的律师本杰明·克伦普说，现在是痛苦时期，这些起诉带来一些慰藉。

　　沙普顿承诺，弗洛伊德之死不会被忘记。

　　“我们会继续斗争，乔治。”沙普顿说。

(责编：于洋、燕勐)
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