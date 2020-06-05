日本华侨华人纪念《反分裂国家法》实施15周年

人民网东京6月5日电（记者 刘军国）日本华侨华人日前通过网络会议等形式纪念中国《反分裂国家法》实施15周年。

日本华人教授会议秘书长、日本杏林大学教授刘迪表示，《反分裂国家法》立法目的是遏制台湾岛内“台独”激进势力，给“台独”明确划线。第八条规定了“国家得采取非和平方式及其他必要措施”的情况，这是底线。这部法律将底线公之于众，让全世界都读懂了在处理两岸问题上，应该采取何种态度。《反分裂国家法》是“和平之法”。这部法律实施以来的15年间，两岸维持了和平状态。

横滨山手中华学校校长张岩松从参加全球华侨华人反独促统东京大会的亲身经历出发，结合侨校相关历史背景，分享了横滨山手中华学校常年坚持培养学生中国心、爱国情的活动，表示今后将继续在日本教育华侨华人青少年的日常活动中为祖国和平统一贡献力量。

日本中国和平统一促进会会长陈福坡说，祖国必须统一，也必然统一。《反分裂国家法》为维护台海和平稳定、促进两岸关系发展提供了坚实法治保障。作为一名在日华侨华人，要深入贯彻落实习近平主席在《告台湾同胞书》发表40周年纪念会上的重要讲话精神，深刻认识《反分裂国家法》的重要作用，坚决反对“台独”分裂、坚定推进祖国和平统一。

全日本华侨华人中国和平统一促进会会长凌星光认为，15年前制定的《反分裂国家法》是粉碎“台独”和外部干涉势力图谋的强有力举措，意义重大。该法第三条写到，台湾问题的解决是“中国内部事务”“不受任何外国势力的干涉”；第六条写到，“护台湾海峡地区和平稳定，发展两岸关系”的具体措施；第八条写到，“台独”分裂势力以任何名义、任何方式造成台湾从中国分裂出去的事实，或者发生将会导致台湾从中国分裂出去的重大事变，或者和平统一的可能性完全丧失等采取非和平方式及其他必要措施的情况。

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