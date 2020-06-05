比利时举办首届海外中餐创新发展论坛

新华社布鲁塞尔6月4日电（记者潘革平）以“创新应变，共克时艰”为主题的比利时首届海外中餐创新发展论坛4日在布鲁塞尔举行，参会人员围绕新冠疫情对餐饮业的影响及对策、“解封”后如何防控复产、后疫情时代如何创新发展、如何促进中餐繁荣等问题展开深入讨论。

论坛由中国驻比利时大使馆和比利时华侨华人社团联盟共同主办，以网络视频方式举行。中国驻比利时大使曹忠明在致辞中说，中餐是中国的世界名片，是海外侨胞的重要谋生手段。面对疫情长期化的新形势和新挑战，必须要有新思维、新举措，积极应变、创新发展，这正是举办本届论坛的用意所在。

浙江省侨联主席连小敏表示，希望大家在做大中餐业的同时，要不断为中餐正名、扬名。要通过传播美食文化来传播中华文化，讲好中国故事。

论坛协办方比利时国际中餐业联合会会长杨丐镜说，目前比利时约有3万多华侨华人经营着近3000家中餐馆，此次受到的冲击前所未有。根据比利时“解封”计划，比利时餐饮业将从8日开始恢复营业。在后疫情时代，在比中餐业如何生存、发展、壮大值得深思。

与会一些餐饮经营者介绍了自己摸索的一些做法。在比利时安特卫普经营自助餐馆的吴晓旺主动改做外卖，并与比利时知名外卖平台合作，收到了良好效果。布鲁塞尔的餐馆经营者朱旭林表示，将把国内比较成熟的手机扫码点菜等引入比利时，既能节约成本，又有助于降低感染风险。

还有餐饮从业人士建议，在比利时的中资银行可以考虑向有困难的餐饮界侨胞提供商业贷款，比利时华侨华人社团联盟也可以考虑成立基金，支持有困难的餐饮界侨胞复工复产。

来自浙江省侨联、世界中餐业联合会以及比利时中餐业界的代表、旅比侨界资深公共卫生学者、电子商务专家、律师、会计师、市镇议员等参加了当天的活动。

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