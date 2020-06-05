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综合消息：中东多国疫情反弹明显 伊朗单日新增病例数创新高

2020年06月05日13:31  来源：新华网
 

　　新华社开罗6月4日电　综合新华社驻中东地区记者报道：近日，中东多个国家逐渐放宽防疫限制后，新冠疫情出现明显反弹。4日伊朗单日新增新冠确诊病例数创新高。

　　伊朗卫生部4日宣布，该国新增确诊病例3574例，创疫情暴发以来单日新增病例数新高，累计确诊164270例，累计死亡8071例，累计治愈127485例。伊朗总统鲁哈尼当天表示，如果民众不遵守卫生规范，政府可能被迫重启一些隔离政策。

　　以色列卫生部4日晚发布的新冠疫情数据显示，该国新增确诊病例118例，为5月1日以来最大单日增幅。截至4日晚，以色列累计确诊17495例，累计死亡291例，累计治愈15013例。以教育部当天表示，近一周来已关闭了87所学校和幼儿园，301名学生和老师确诊感染，1.3万多名师生处于隔离状态。

　　伊拉克卫生部4日通报，该国新增确诊病例672例，累计确诊8840例，累计死亡271例，累计治愈4338例。卫生部长塔米米当天表示，新增确诊病例激增主要是由于检测能力提升和民众缺乏防护意识。

　　土耳其是目前中东疫情最严重的国家。土卫生部长4日晚在社交媒体上表示，土耳其当天新增确诊病例988例，累计确诊167410例，累计死亡4630例，累计治愈131778例。土交通部宣布，本月将逐步复飞与40个国家和地区间的国际航班。土贸易部也宣布开放土耳其与伊拉克和伊朗的边境口岸，方便国际货物运输。

　　黎巴嫩卫生部4日公布的数据显示，该国新增确诊病例50例，累计确诊1306例，累计死亡28例，累计治愈731例。黎政府宣布，再次延长防疫全国总动员状态一个月至7月5日。

　　埃及卫生部4日晚称，该国新增确诊病例1152例，累计确诊29767例，累计死亡1126例，累计治愈7756例。埃及总统塞西在当天举行的全球疫苗峰会视频会议上表示，世界各国应团结一致、争分夺秒开展疫苗研发工作，研发成功后应确保公平、公正发放和使用疫苗。

　　卡塔尔埃米尔（国家元首）塔米姆4日在参加全球疫苗峰会视频会议时宣布，卡塔尔将向全球疫苗免疫联盟提供2000万美元的资金援助，以支持疫苗开发和防疫。他强调，卡塔尔支持世界卫生组织发挥全球抗击疫情的协调作用，强化全球对未来流行病的应对准备。

　　该地区还有其他一些国家公布了最新疫情数据：沙特阿拉伯新增确诊病例1975例，累计确诊93157例，累计死亡611例，累计治愈68965例；阿联酋新增确诊病例659例，累计确诊37018例，累计死亡273例，累计治愈19572例；利比亚新增确诊病例13例，累计确诊209例，累计治愈52例，累计死亡5例。（执笔记者：张栩；参与记者：陈霖、陈文仙、张淼、郑思远、涂一帆、吴丹妮、李良勇、苏小坡、潘晓菁、杨元勇）

(责编：于洋、燕勐)
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