综合消息：助企业、发补贴、促旅游——欧洲多国采取措施刺激经济

新华社贝尔格莱德6月4日电 综合新华社驻欧洲地区记者报道：随着欧洲地区新冠疫情发展趋缓，欧洲多国本周采取多种措施，包括出台经济刺激计划、向低收入人群发放补贴、恢复跨境人员往来等，以期尽快恢复经济。

意大利参议院4日通过政府一项流动性法案，使其正式成为法律。其主要内容是向因疫情遇到困难的企业提供贷款担保，帮助它们渡过难关。疫情暴发后，意大利出台800亿欧元紧急救助措施，并释放约7500亿欧元流动性。

意大利自3日起开放本国跨大区旅行，并允许欧盟和申根区国家以及英国游客不受限制入境。3日，首都罗马主要机场菲乌米奇诺机场起降航班数约为100架次，客流量约1万人，约为正常水平的十分之一。机场运营方表示，尽管初期客流量不多，但放松航空旅行限制有着重要象征意义。

葡萄牙总理科斯塔4日宣布一项针对低收入家庭的经济救助计划，以减轻新冠疫情造成的经济影响。他表示，这项稳定计划目的是“支持公司、维持就业和支持家庭收入”。稳定收入补助金将于本月兑付。该计划将持续到今年年底，并作为政府补充预算，于下周提交议会讨论表决。

希腊总理米佐塔基斯4日在以“重启旅游业”为主题的活动上说，希腊正逐步向外国游客打开大门，保障外国游客和希腊旅游业从业人员安全是政府重启旅游业计划的核心。他表示，旅游业是希腊经济重要支柱之一，政府将持续向受影响企业和员工提供支持。自6月15日起，希腊将向包括中国在内29个国家游客打开大门。

克罗地亚航空公司4日宣布，将于本月8日至25日陆续恢复萨格勒布到苏黎世、伦敦、布鲁塞尔等9个欧洲城市的国际航班运营。疫情期间，萨格勒布到法兰克福的航班从未中断，萨格勒布至哥本哈根航线已于1日恢复。

奥地利自4日起向除意大利之外其他所有邻国开放边境，从德国、列支敦士登、瑞士、斯洛伐克、斯洛文尼亚、捷克、匈牙利等7国入境奥地利无需隔离或接受病毒检测。奥地利外长沙伦贝格表示，目前疫情仍在全球范围内大规模流行，可能数月之内仍无法恢复与一些国家间旅行自由。

德国执政联盟3日晚通过新一轮经济刺激方案，包括减少增值税、向德国铁路公司提供50亿欧元财政资助、向家庭发放一次性儿童奖励金、加大对电动汽车和混合动力汽车行业扶持等。德国总理默克尔表示，方案将在2020年至2021年达到1300亿欧元，其中1200亿欧元由联邦政府负担。

此外，德国政府3日决定，从6月15日起，解除对除西班牙之外的欧盟成员国及英国、冰岛、瑞士和列支敦士登的旅行警告。

荷兰首相吕特3日晚宣布，荷兰民众6月15日起将可前往包括德国、比利时、意大利和克罗地亚在内的12个欧洲国家度假旅游，返回时须隔离两个星期。

荷兰旅游会议促进局4日发布报告说，新冠疫情将严重打击荷兰旅游业，预计今年来荷兰的游客将减少2450万人次。在寻求政府扶持的同时，荷兰旅游会议促进局将加大宣传力度，鼓励荷兰本国以及德国和比利时等邻国民众在荷兰度假。

芬兰政府2日晚宣布追加55亿欧元预算，以遏制新冠疫情影响并帮助经济复苏。芬兰财政部长卡特里·库尔穆尼说，根据这一预算，政府今年债务增加到188亿欧元。（执笔记者：石中玉；参与记者：陈占杰、朱晟、左为、任珂、温新年、赵丹亮、朱昊晨、于帅帅、高磊、于涛、潘革平、和苗、张琪、陈进）

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