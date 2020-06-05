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德国学者：疫情不会使全球化进程发生逆转

2020年06月05日13:26  来源：新华网
 

　　新华社柏林6月5日电（记者任珂）德国柏林社会科学研究中心主任米夏埃勒·齐恩日前接受新华社记者专访时说，不应高估新冠疫情对世界的远期影响，疫情不会使全球化进程发生逆转。

　　齐恩是柏林社会科学研究中心全球治理研究小组负责人，同时也是柏林自由大学国际关系专业教授。他说，在社会科学里，危机分为内部危机和外部危机。外部危机的影响有限，会加速业已存在的趋势发展，但不会从根本上完全扭转现有的发展趋势。新冠疫情危机很显然是外部危机，并不是全球化的后果。

　　齐恩认为，疫情期间，一些产业逆全球分工而回到国内的趋势已经出现。质疑世界卫生组织等国际组织以及全球合作，也是逆全球化和国家至上主义的表现。

　　“但这些都是在危机之前就出现的趋势，疫情加速了这些趋势的发展。”齐恩说。

　　齐恩说，作为全球化的产物，全球产业分工和供应链是有替代方案的，比如将部分经济过程重新搬回国内，然而这将导致成本上升和相当大的福利损失。当疫情结束，经济社会生活回归正常后，成本压力将会变得非常突出，如何更高效和廉价地进行生产将成为当务之急，这就需要全球分工和供应链，因此全球化势必回归正常发展轨道。

　　齐恩说，全球化实际上在新冠疫情危机之前就已经遭遇挫折，减缓了发展的步伐。但这只是减速，而不是逆转。危机之后，全球化将回到之前的高水平。

(责编：于洋、燕勐)
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