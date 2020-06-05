新华社伦敦6月4日电 综述：携手合作成全球抗击传染病主流声音

新华社记者张家伟 张代蕾

无论是脊髓灰质炎还是新冠病毒，要防控这类传染性疾病就需要有效疫苗。在4日下午举行的全球疫苗峰会视频会议上，参会的30多国领导人以及联合国、世界卫生组织等国际组织负责人发出了携手合作、推动疫苗可及性以抗击疾病的呼声。

本次峰会视频会议由英国首相鲍里斯·约翰逊主持，旨在共同为全球疫苗免疫联盟筹款至少74亿美元。会议结束时，全球疫苗免疫联盟宣布最终筹得资金88亿美元。

除了提供资金，与会国家领导人和国际组织负责人还对全球疫苗免疫联盟在疫苗普及方面的工作，以及共同为预防全球传染病暴发所做的努力表达了支持。

联合国秘书长古特雷斯在讲话中说：“疾病无国界，这也是为什么一个获得充足资金支持的全球疫苗免疫联盟对确保我们继续朝可持续发展目标迈进很关键。”

古特雷斯说，目前还没有一种有效的新冠疫苗，但仅有疫苗还不够，“我们需要全球携手来确保每一个地方的每一个人都能获得疫苗接种”。

世卫组织总干事谭德塞表示，疫苗对于新冠病毒的防控非常必要，而疫苗也需要用于保护最贫困和最脆弱人群，这样才能真正发挥其作用。

欧盟委员会主席冯德莱恩说，欧盟从2000年就开始和全球疫苗免疫联盟携手合作。全球疫苗免疫联盟已经为数以百万计无法负担疫苗费用的家庭带来挽救生命的疫苗，让全球各地民众有机会获得疫苗接种。全球疫苗免疫联盟的工作不仅与这次疫情有关，各国还需要继续对抗脊髓灰质炎等其他疾病。

约翰逊呼吁各国加入筹款，携手开创全球卫生合作的新时代，共同为预防全球传染病暴发而努力。

印度总理莫迪表示，全球疫苗免疫联盟不单单是一个全球性的联盟，还是各国团结的象征，并“提醒我们通过帮助别人，我们也能帮助自己”。

在发展中国家推广疫苗使用的过程中，来自私人领域的支持也非常重要。

美国比尔及梅琳达·盖茨基金会联席主席比尔·盖茨说，为了击败新冠疫情，全球不仅需要科学上的突破，也需要人们慷慨解囊相助，“当新冠疫苗开发好之后，这些资金以及全球协作就能确保全世界人民有机会获得疫苗接种”。

全球疫苗免疫联盟首席执行官塞思·伯克利说，这次峰会取得了成功，但国际社会需要迎接下一个挑战，即确保有新冠疫苗后让更多人获得接种机会。过去数个月来的事实证明，“疾病无国界，这也是为什么面对这一全球挑战需要一个全球性的解决方案”。

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