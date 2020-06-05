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比利时首届海外中餐创新发展论坛举办

2020年06月05日10:30  来源：人民网-国际频道
 

人民网布鲁塞尔6月4日电（记者 任彦）当地时间6月4日下午，中国驻比利时大使馆联合比利时华侨华人社团联盟，举办比利时首届海外中餐创新发展论坛。

论坛以网络视频方式举行，主题为“创新应变，共克时艰 ”，主要围绕疫情对餐饮业的影响及对策、解封之后如何做好防控复产、疫情常态化下如何创新发展、 如何用足用好当地扶持政策、如何团结协作共促中餐繁荣等五大议题进行研讨。

据悉，比利时有3万名多华侨华人，其中绝大多数人经营餐饮业，大大小小的中餐馆有2000多家。面对突如其来的疫情，很多中餐馆不得不关门歇业，面临严峻挑战。

中国驻比利时大使曹忠明出席论坛并致辞。他说，比利时餐饮业将于近日恢复营业，但疫情形势依然复杂，餐饮业要顺利复工复产、实现可持续发展还面临不小挑战。中餐业当前应做好以下工作：一是高度重视防疫安全，严格执行有关卫生健康条例规定，加强内部管理，防止聚集性感染事件和安全事故发生。二是坚持合规经营，密切关注并充分利用当地政府相关扶持政策，严格遵守税务、用工等各项法律规定。三是谋求创新发展，在疫情长期化、防控常态化形势下对海外中餐业经营模式服务方式进行深入思考，积极应变。四是着力加强团结，不断发展壮大中餐行业组织，主动融入当地餐饮行业协会，促进海外中餐业更好发展。

浙江省侨联主席连小敏在致辞中表示，浙江省在海外有两百多万侨胞，在海外开了十万多家饭店，在后疫情期，大家要抱团取暖，抱团是最好的良药。希望海外中餐业侨胞加强交流互鉴，弘扬中华美食文化。相信此次论坛能够为海外中餐业界搭建交流桥梁，帮助大家走出困境、创造新的辉煌。

比利时国际中餐业联合会会长杨丐镜在发言中表示，要想改变现状把中餐在海外做强做大，就需要和国内的优秀企业进行全方位的交流与合作，升级现有的中餐经营模式，加入新元素，走出一条坚持做品牌化、本土化、科技化及市场化产品的可持续发展之路。同时吸收西餐文化中的流程化、标准化生产的运营模式，灵活应用到海外中餐业中来。

与会人员普遍认为，此次疫情给餐饮业带来很多挑战，但改变不了大众对美食的追求。海外中餐业者应当以创新求生存，以创新谋发展，在持续做好疫情防控基础上，主动适应顾客就餐理念变化，转变经营模式，加强线下线上结合，积极创新菜品菜式，改善用餐环境，提升就餐体验，在专业化、精细化、优质化上多下功夫。

本次活动通过中国驻比利时大使馆脸书账号进行了同步直播，受到广泛关注。很多观众表示，使馆在当地餐饮业复工之际组织海外中餐专题论坛，是为中餐业者纾困解难的务实行动，可谓正当其时、很接地气。通过该论坛，对中餐馆未来发展有了很多新思路，增强了迎接挑战的信心和勇气。

(责编：张信凤、燕勐)
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