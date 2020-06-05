英国：乘坐公共交通工具将必须佩戴面部遮盖物

人民网伦敦6月5日电（杨波）6月4日，主持每日疫情发布会的英国交通大臣宣布，从6月15日起在英格兰搭乘公共交通工具必须佩戴面部遮盖物。当天公布的英国疫情数字为，新增确诊1805例，确诊病例总数281661，新增死亡176例，死亡总数39904例，

英国交通大臣格兰特宣布，从6月15日起，除了非常年幼的儿童、残疾人和有呼吸困难者外，所有乘客必须佩戴面部遮挡物。他表示，由于进一步放松封闭措施后乘客人数势必会增加，因此必须采取“一切预防措施”，面部遮盖物将成为乘坐公共交通的必须条件，违者可能面临罚款。

格兰特同时表示，医用口罩仍需留给医院使用，乘客应佩戴家庭自制面罩。

根据英国政府的计划，从6月15日起非必需类商品零售店可以重新开放，部分中学生也将复课，这“势必会给公共交通网络带来更大压力”。

苏格兰政府表示，对于是否在特定情况下必需佩戴面部遮盖物正在商讨中。威尔士则还没有向公众推广佩戴面部遮盖物。北爱尔兰的民众则被告知在无法保证社交距离的情况下可以考虑面部遮盖物。

英国广播公司记者表示，英国政府一段时间以来一直在试探性地提及在封闭的公共场所中佩戴面部覆盖物的做法，但长期以来一直承认，佩戴这种覆盖物的科学依据尚不明确。

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