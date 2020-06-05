美国加码制裁　竟对古巴侨汇下手？

美国政府3日扩大制裁古巴实体范围，威胁掐断古巴一大外汇收入来源—侨汇。受制裁实体包括一家有军方背景、受理在美古巴人向古巴亲友汇款转账的金融机构。

按照美国官员的说法，美方希望逼迫古巴政府指定一个与古巴军方无关的金融机构受理相关侨汇业务，同时借此举讨好美籍古巴裔选民。分析人士则指出，此举直接损害古巴民众利益，可能反让美国政府失民心。

【“生日礼物”】

路透社报道，古巴军方下属Fincimex公司是外国信用卡企业和美国西联国际汇款公司在古巴的主要合作伙伴，近20年来接收大部分来自美国的侨汇。

古巴多年遭受美国制裁。美国财政部将旅游、金融等领域的多个实体认定为古巴军方和政府所有，并列为制裁对象，禁止美国公民和企业与其交易，除非申请取得特别授权。

一名美国国务院发言人说，美国政府此次扩大制裁范围，旨在阻止古巴军方控制的金融机构经手来自美国的古巴侨汇，阻止硬通货流入古巴政府手中。

美国－古巴贸易和经济委员会主席约翰·卡武利奇说，美国政府以扩大制裁为施压手段，希望迫使古巴政府指定或打造一家与军方无关的公司与美国金融机构合作，假如古巴拒绝，美国政府准备断绝侨汇输出。

6月3日是古巴共产党中央委员会第一书记劳尔·卡斯特罗89岁生日。卡武利奇说，一名美国高级官员声称，美国政府当天发布的新制裁措施是“给劳尔·卡斯特罗的生日礼物”。

【适得其反】

就美国最新制裁措施，古巴外交部美国事务主管卡洛斯·费尔南德斯·德科西奥在社交媒体推特上评论：“美国政府继续按照流氓国家方式行事。”

作为全球知名特快汇款公司，西联汇款一名发言人说，公司正在研究美方举措，无法立刻置评。制裁举措具体如何执行受到密切关注。路透社报道，Fincimex现有美国业务可能获得豁免。

一些美国官员私下透露，他们判断特朗普政府此时加码制裁以打击古巴政府旨在讨好佛罗里达州南部为数不少的古巴裔群体。佛州是共和党打算在11月美国总统选举中奋力争取的关键“战场”，对共和党总统唐纳德·特朗普竞选连任有重要意义。

不少分析人士认为，特朗普政府此举可能产生反作用，因为它公然伤害美籍古巴裔群体的祖国亲友、古巴普通百姓的利益，而非古巴政府。

前古巴中央银行经济师、现任教于哥伦比亚哈维里亚纳·卡利大学的帕维尔·比达尔评论，美方将侨汇列为制裁目标的做法“令人惋惜，将适得其反”。

【雪上加霜】

新冠疫情已对旅游业这一古巴支柱产业造成严重打击。美方新制裁如果落实，将加重疫情期间古巴的财政困难。

按照路透社的说法，“在正常时期”，古巴政府至少可依赖旅客从国外随身带回的现金增加收入，但为遏制疫情，美国政府3月下令停运几乎所有往返美国的国际航班，等于切断这一渠道。

美国国务院网站信息显示，美方估算2017年从美国进入古巴的汇款总额为35亿美元，对古巴经济“发挥重要作用”；美国仍是古巴最大的食品和农产品来源国，2018年向古巴出口此类产品总额略超2.2亿美元，加上医药类等其他产品，当年出口总额大约2.76亿美元。（沈敏）（新华社专特稿）

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