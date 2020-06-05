人民网>>国际

德国拟定1300亿欧元经济刺激方案

2020年06月05日09:49  来源：新华网
 

　　经过两天累计21小时磋商，德国执政联盟3日就总计1300亿欧元（1欧元约合1.12美元）的经济刺激方案达成一致。

　　德国总理安格拉·默克尔说，执政联盟决定“大胆应对”疫情所致冲击，提振消费、增加创新投资并帮助缓解家庭面临的资金压力。

　　默克尔说：“（经济刺激）方案将在2020年至2021年达到1300亿欧元，其中1200亿欧元由联邦政府负担。”

　　依据这一方案，从7月1日开始，增值税从19%下调至16%，低税率增值税从7%下调至5%，持续6个月。这部分减税预计总计200亿欧元。另外，至少100亿欧元投入地方政府，帮助税收减少的地方当局应对公共开支；每名儿童获得一次性300欧元补贴，单亲家庭享受更多补贴；增加对儿童看护设施投入；加大对电动汽车和混合动力汽车行业扶持；对严重受创行业延长援助期限以及投资于可再生能源、量子计算和数字化行业。

　　路透社报道，默克尔领导的保守派政党在燃油汽车补贴上作出让步，执政盟友社会民主党则在地方政府补贴上让步，后者先前期望这一额度达到570亿欧元。

　　德国政府已出台多项举措缓解疫情对经济冲击，包括7500亿欧元的一揽子刺激方案。

　　德国政府长期致力于财政平衡，先前实现财政盈余。财政部长奥拉夫·肖尔茨说，德国有能力负担增加的财政支出，“我们近年来财政谨慎，能够利用盈余”。

　　与此同时，德国3月追加总额1560亿欧元的补充预算。路透社援引肖尔茨说法报道，这1560亿欧元预算中，还有大约600亿欧元可动用，另外政府还将从市场借入资金。

　　德国倚重出口，这一方面收入将受主要贸易伙伴进口萎缩影响。欧盟统计局数据显示，欧元区19国失业率4月为7.3%，这一数字在3月为7.1%。

　　德国联邦劳工局3日发布的数据显示，德国5月失业人数环比增加23.8万人至287.5万人，失业率环比上升0.5个百分点至6.3%。

　　德国迄今没有出现大规模裁员潮，大量企业将继续实行短时工作制。短时工作制是指在企业遭遇严重经营困难时，政府为保障员工不流失或不失业而采取的救济措施。（陈立希）（新华社专特稿）

(责编：于洋、燕勐)
人民日报客户端下载手机人民网人民视频客户端下载人民智云客户端下载领导留言板客户端下载人民智作
 
关注人民网微信

微信

微博

手机人民网

领导留言板

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2020 by www.people.com.cn. all rights reserved