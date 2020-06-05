德国拟定1300亿欧元经济刺激方案

经过两天累计21小时磋商，德国执政联盟3日就总计1300亿欧元（1欧元约合1.12美元）的经济刺激方案达成一致。

德国总理安格拉·默克尔说，执政联盟决定“大胆应对”疫情所致冲击，提振消费、增加创新投资并帮助缓解家庭面临的资金压力。

默克尔说：“（经济刺激）方案将在2020年至2021年达到1300亿欧元，其中1200亿欧元由联邦政府负担。”

依据这一方案，从7月1日开始，增值税从19%下调至16%，低税率增值税从7%下调至5%，持续6个月。这部分减税预计总计200亿欧元。另外，至少100亿欧元投入地方政府，帮助税收减少的地方当局应对公共开支；每名儿童获得一次性300欧元补贴，单亲家庭享受更多补贴；增加对儿童看护设施投入；加大对电动汽车和混合动力汽车行业扶持；对严重受创行业延长援助期限以及投资于可再生能源、量子计算和数字化行业。

路透社报道，默克尔领导的保守派政党在燃油汽车补贴上作出让步，执政盟友社会民主党则在地方政府补贴上让步，后者先前期望这一额度达到570亿欧元。

德国政府已出台多项举措缓解疫情对经济冲击，包括7500亿欧元的一揽子刺激方案。

德国政府长期致力于财政平衡，先前实现财政盈余。财政部长奥拉夫·肖尔茨说，德国有能力负担增加的财政支出，“我们近年来财政谨慎，能够利用盈余”。

与此同时，德国3月追加总额1560亿欧元的补充预算。路透社援引肖尔茨说法报道，这1560亿欧元预算中，还有大约600亿欧元可动用，另外政府还将从市场借入资金。

德国倚重出口，这一方面收入将受主要贸易伙伴进口萎缩影响。欧盟统计局数据显示，欧元区19国失业率4月为7.3%，这一数字在3月为7.1%。

德国联邦劳工局3日发布的数据显示，德国5月失业人数环比增加23.8万人至287.5万人，失业率环比上升0.5个百分点至6.3%。

德国迄今没有出现大规模裁员潮，大量企业将继续实行短时工作制。短时工作制是指在企业遭遇严重经营困难时，政府为保障员工不流失或不失业而采取的救济措施。（陈立希）（新华社专特稿）

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