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安理会决定成立联合国苏丹援助团接替驻达尔富尔维和部队

2020年06月05日09:49  来源：新华网
 

　　新华社联合国6月4日电（记者尚绪谦）联合国安理会4日通过两项决议，决定将联合国和非洲联盟驻苏丹达尔富尔特派团（联非达团）的任期延长两个月至2020年12月31日，并决定成立联合国苏丹援助团，作为维和部队的后续安排。

　　根据安理会当天通过的第2525号决议，决定将联非达团的任期延长至2020年12月31日，允许联非达团在此之前保持现有军人和警察上限，并在此之前就缩减联非达团规模和撤出联非达团做出决定。

　　根据安理会当天通过的第2524号决议，决定成立联合国苏丹援助团，任期12个月。援助团的任务是在苏丹政治过渡期提供协助，包括为起草宪法、进行人口普查和举行选举提供技术支持；帮助推进苏丹和平进程；帮助建设和平和法治，保护平民；动员各方为苏丹提供援助，协调人道救援等。

　　决议要求联合国秘书长进行规划，确保从联非达团到援助团的顺利过渡，要求成立联非达团-苏丹援助团协调机制，确定过渡的方式和时间表。

　　达尔富尔地区位于苏丹西部。2003年以来，达尔富尔地区一些武装组织开始与政府军发生冲突。2007年7月，联合国安理会授权在达尔富尔地区部署联非达团，以支持执行和平协议，并保护平民、联合国人员和国际人道救援人员安全。此后联合国安理会多次延长联非达团任期。

(责编：于洋、燕勐)
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