东京中餐馆疫情期间显大爱 免费便当深深感动日本民众 

人民网东京6月5日电（孙璐 李沐航 郑瑾）近日，一家位于东京的中国料理店在日本政府实施“紧急事态宣言”期间，每天免费发放便当的新闻不仅在当地华人圈引起广泛热议，日本多家大型新闻机构也对此进行了报道。据了解，在整个“紧急事态宣言”期间，该料理店共免费发放了2万多份便当，也正是这2万多份便当，为新冠病毒蔓延下的东京带来了些许温情，也展现出在日华侨华人在自己的能力范围，最大限度主动履行社会责任，积极与当地政府、民众共同防控疫情的善意。对此，人民网驻东京记者专访了该料理的店长，同时也是免费发送便当的发起人，李星海。

免费便蕴含力量 鼓励疫情期间努力奋斗的人们

李星海来自中国辽宁，至今在日本已经生活22年了，通过自己多年打拼，最终在2013年开了属于自己的中国料理店。随着事业的稳步发展，李星海已经在东京拥有两家料理店，其中位于东京都墨田区的锦糸町料理店，疫情期间每天都在坚持免费发放便当。

李星海在店内举起国旗，表示与日本当地民众一同抗疫，共度难关。（图片由李星海提供）

对于免费发放便当的初衷，李星海告诉记者，在4月7日，日本政府宣布实施“紧急事态宣言”后，原计划马上休业以避免客人在店内发生群聚传染。但是，在很多周围工作、生活的老客人询问是否可以继续营业提供便当后，李星海为了减轻他们的就餐烦恼，同时也为了鼓励疫情期间仍努力奋斗的人们，便毅然决然的答应了下来，并且承诺，免费提供便当。随即从4月10日开始，李星海便带领厨师和员工每天上午准备便当，中午开始准时发放。

上午，坐在楼梯间等候开门领取免费便当的老人。（郑瑾 摄）

细心的李星海怕便当变凉，每天都会在客人领取之前半小时内快速装好，以保证每个人领取到的都是热便当。起初，李星海每天准备200份便当免费发送，但很快就发现数量远远不够。随着领取便当人数的增加，每天在店外的楼梯间乃至街道上都排满了人。

日本当地民众排队领取免费便当的队伍延伸至街角。（郑瑾 摄）

他说：“我不能让满怀希望而来的人空手回去，即便发放完了当天准备的数量之后再现做，也要给到每个人。”很快，便当的数量从每天200份增至500份，甚至有时会达到600份。李星海说：“最初店里储备了不少新鲜的食材，但是随着便当量成倍增长，我们的库存也很快没有了。我们通过常年合作的食材供应公司和便当公司，在疫情期间仍然保证供货，这样一直坚持了下来。”

为防止其他店员传染新冠肺炎，李星海在疫情期间每天坚持亲自接待每一位前来领取免费便当的当地民众。（郑瑾 摄）

虽然每天领取便当的人群中，90%都是日本人，但是李星海提供的便当则是丰富的中式“大餐”。便当种类主要集中在青椒肉丝、麻婆豆腐、回锅肉等。李星海希望，即便是疫情时期，在大多数中餐厅都停业的情况下，也可以让前来领取便当的日本民众吃到这些在日本大受欢迎、耳熟能详的中国料理。

在中国料理店门前排队等待领取免费便当的日本当地民众。（郑瑾 摄）

随着领取便当人数的不断增加问题也随之发生。有不少人在等待过程中随手扔了抽过的烟头。最初李星海由于人手不足，每天在店里忙碌并未察觉。偶然间，他通过监控录像才发现总有一名日本民众在料理店入口处默默地打扫卫生，捡起地上的烟头。这一举动也深深地感动着李星海。

监控摄像头拍下经常来李星海店前打扫卫生的好心日本民众。（图片由李星海提供）

带领员工出店服务 优先保障残障团体领餐

虽然李星海最初是为了给周边工作的人们及居民提供免费便当。但是慢慢发现，来了很多流浪汉以及残障群体。李星海说：“每天来领取便当的人群中，有很多是流浪汉。还有专门的团体组织残障人士来。虽然这与我最初的初衷不同，但是疫情这一特殊期间，他们是最没有保障的群体。因此便当还是尽可能的多装一些饭菜，保证他们一次吃饱。”不仅如此，考虑到料理店在二楼，残障人士不方便领取，李星海便带领员工每天下楼优先将便当发给残障人士。

日本民众深受感动 纷纷写信表示感谢

由于多家日本媒体、中国媒体对此事进行了报道。李星海疫情期间每天免费发放便当的善举很快便被广泛传播。很多日本当地民众也深受感动，纷纷给李星海寄去感谢信，甚至是捐款和食材。这对于李星海而言，则是莫大的鼓舞。

日本一家神社寄给李星海的感谢写信及捐款。（图片由李星海提供）

一位东京本地民众专门用中文在信中写道：“在此疫情期间，贵店所有员工与日本人一起感同身受，共渡难关。不考虑自己的利益而自费做便当送给有需求的人。你们的好意和善心我们都已经通过媒体知道了。不管是中国人还是日本人，我们都生活在一个地球上，在有困难的时候，让我们大家互相帮助，早日恢复到正常生活的轨道上来！”随信一同寄到的，还有这位日本民众赠送的口罩，希望李星海和员工们可以好好好保护自己。

日本民众寄给李星海的调味料。（图片由李星海提供）

正是一封封热情洋溢的信件鼓励李星海一再坚持下去。李星海说，便当每天的成本要8万日元以上，但是看到每天排长队领取便当的民众、看到全国各地寄来的鼓励信件还有捐款，我决定不能辜负大家对我的期望，一定要坚持下去。多一天，是一天。

让记者感到惊讶的是，当问及如何支撑每天的支出时，李星海告诉记者，自己将申请下来的餐饮业补助金以及自己的部分积蓄都用在了此次近两个月每天提供的免费便当中了。

日本民众寄给李星海感谢信和捐款。（图片由李星海提供）

日本民众寄给李星海感谢信和捐款。（图片由李星海提供）

虽然日本已于5月25日全面解除“紧急事态宣言”，但是有些客人仍希望在东京“解封”后，李星海还能再坚持发放几天便当，耿直的李星海爽快的答应了。对于他来说，能多坚持一天，就会多帮助一天有需求的人们。

据了解，自4月10日开始直至6月2日，李星海通过自己的坚持和努力，在东京实施整个“紧急事态宣言”期间，每天提供两次免费便当，用自己的实际行动，表达了自己与所在国政府、民众一起防控疫情的决心。

采访的最后，李星海告诉记者，虽然自己做的并不是什么惊天动地的大事，但是通过自己的料理店，真真切切帮助了身边的大部分人。疫情期间有人失业、有人失去亲人，但是我希望通过自己的努力，给周围的人们带来信心、带来希望，并让他们知道在这里的每个人，无论来自哪里，都会在这个艰苦时刻坚定地共同站在一起，共同努力抵御风雨。

(责编：张信凤、燕勐)