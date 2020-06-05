美加研究显示羟氯喹难防新冠感染

美国和加拿大学者3日发表的随机对照试验结果显示，羟氯喹对预防新冠病毒感染所起效果与安慰剂没有明显差异。

围绕羟氯喹药效的争议迄今难平。部分学者认为，3日发表的试验结果不足以彻底否定这种药物对新冠病毒的效用，需要更多、更广泛研究作进一步验证。

【与安慰剂无异】

法新社报道，3日发表在美国《新英格兰医学杂志》上的研究报告广受关注，因为随机对照试验被视作判定临床试验结果的“黄金标准”。而先前针对羟氯喹的研究报告多为“观测性”，因存在多重不可控因素而难以作出明确结论。

这一双盲试验在美国和加拿大展开，共招募821名存在中高风险感染新冠病毒、平均年龄40岁的成年人。他们是与新冠确诊病患共同生活的亲属，或从事医护和急救工作，曾在没有佩戴口罩或护目镜时接触病患，距离小于两米且时间超过10分钟。参加试验时，他们没有显现新冠症状。

研究人员用快递向参与试验者随机发放羟氯喹或叶酸营养剂，要求他们在暴露于新冠病毒4天内开始服药，连服5天。

研究人员随后经由检测结果或临床症状观察参与试验者是否感染新冠病毒。参与试验14天后，414名服用羟氯喹人士中49人感染，占11.83%；407名服用安慰剂人士中58人感染，占14.25%。这约2.4个百分点的差异被视为不具有显著统计学意义。

报告的主要作者之一、美国明尼苏达大学传染病学者戴维·博尔韦尔说，羟氯喹基本“无法预防感染”。另一主要作者、加拿大麦基尔大学副教授托德·李说，他们的研究显示，羟氯喹对于暴露后预防感染所起效果无异于安慰剂。

试验结果同时显示，40.1%人士服用羟氯喹后出现恶心、胃疼等副作用；服用安慰剂人士出现副作用的比例为16.8%。不过，按照路透社的说法，试验没有发现羟氯喹可能引发心脏问题等严重副作用。

【药效争议难平】

羟氯喹常用于治疗疟疾、狼疮和类风湿关节炎等疾病。美国总统唐纳德·特朗普3月说，服用羟氯喹和阿奇霉素“有相当大可能”在对抗新冠病毒中发挥“扭转局面”作用。在白宫两名职员确诊后，他曾服用羟氯喹、锌片和维生素D两周。总统医生3日宣布，最新体检结果显示上述服药没有产生不良作用。

不过，路透社报道，超过20%参与试验者自主配服锌片，以期增强免疫，但没有出现明显效果。

因部分卫生监管者和研究者先前担忧羟氯喹的安全风险，多项临床试验暂停。博尔韦尔认为，认定羟氯喹“危险”和“有用”的两方观点“都不对”。美国北卡罗来纳大学查珀尔希尔校区的迈伦·科恩为《新英格兰医学杂志》撰写评论说，试验结果没有提供明确结论，反而引发更多争议。

没有参与试验的英国牛津大学教授马丁·朗德雷也告诉法新社，试验“规模太小”，无法下定论，需要更多研究来判断羟氯喹是否具备“适度”药效。

博尔韦尔目前已完成另一项羟氯喹能否治疗新冠的试验，正评估相关结果。另据英国《卫报》报道，位于泰国曼谷的玛希隆－牛津热带医学研究所准备招募全球大约4万名医护人员展开临床试验，以判定羟氯喹能否预防新冠。

按照美联社的说法，3日公布结果的试验存在限制因素。研究人员通过网络和社交媒体招募参与试验者，要求他们自报症状，没有医生跟踪其身体状况。而且，研究人员判定感染病毒的部分试验对象没有接受病毒检测，仅仅因为出现发烧、咳嗽等症状而被“确诊”。此外，并非所有参与试验者都严格按要求服药。

英国《柳叶刀》杂志2日对其先前发表的一份羟氯喹研究报告“表达关切”，理由是研究数据遭到强烈质疑。那项研究分析将近1.5万人的医疗记录，显示羟氯喹可能引发心脏病等并发症，增加患者病亡风险。世界卫生组织在研究发表后宣布暂停探索新冠治疗用药方案的“团结试验”国际项目中羟氯喹分支试验，3日表示相关试验可继续。（海洋）（新华社专特稿）

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