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意大利为高中毕业考试准备520万个口罩

2020年06月05日08:35  来源：新华网
 

　　新华社罗马6月4日电（记者陈占杰）意大利新冠疫情应急委员会特别专员阿尔库里4日表示，该国为即将到来的高中毕业考试准备了520万个口罩，以确保考生及相关人员安全。

　　阿尔库里当天对媒体说，从6月17日开始，全国48万名学生将在3595个考点参加高中毕业考试。应急委员会从4日开始向这些考点发放520万个口罩，以确保考生、教师等人员的安全。

　　为防止疫情蔓延，意大利的学校改为网络教学，但高中毕业考试将照常在教室内举行。

　　阿尔库里说，疫情暴发以来，意大利平均每天进行约3.95万份核酸检测，5月份提高到6.1万份。从下周开始，用于追踪密切接触者的手机软件“免疫”将逐步在全国使用。

　　意大利参议院当天批准政府今年4月份通过的支持流动性法案。该法案旨在向疫情中遇到困难的企业提供贷款担保，助其渡过难关。

　　意大利民事保护部门4日发布的数据显示，该国当天新增新冠确诊病例177例，累计确诊234013例；新增死亡病例88例，累计死亡33689例；新增治愈病例957例，累计治愈161895例。

　　数据显示，意大利现有新冠患者人数比前一天减少868人，降至38429人。现有患者中，32588人在居家隔离，5503人在医院接受普通治疗，338人在重症监护室接受治疗。普通住院病例和重症病例分别比前一天减少239例和15例。

　　意大利从1月31日开始实施为期6个月的紧急状态以应对疫情，从3月10日起进入全国“封城”状态直至5月3日，从5月4日起进入抗疫和恢复经济并行的“第二阶段”。从5月18日开始，意大利大幅放松疫情管控措施，商店、餐厅、理发馆、博物馆等重新开放。从6月3日起，意大利开放本国跨大区旅行，并允许欧盟和申根区国家以及英国游客不受限制入境。

(责编：于洋、燕勐)
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