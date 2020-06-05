美国是名副其实的国际“驰名双标”(望海楼)

香港特区行政长官林郑月娥近日批评部分外国政府在涉港国安立法以及香港止暴制乱问题上采取双重标准，戴上“有色眼镜”看待中国的国家安全，尤其是香港特区现在的情况。林郑月娥此处所指的该等外国政府当然首推美国。在国际社会看来，美国早已是世界“驰名双标”。

远的不说，去年当香港“反修例”游行逐渐演变为暴力行动，严重扰乱香港法治和秩序之时，美国政府、一批国会议员和一些媒体美化这些“港独”和黑暴行径，奉其为自由、民主、人权的“斗士”“英雄”，却将香港维护稳定与秩序的正当合法行动污蔑为“镇压”“侵犯自由”。而在连日来美国爆发抗议种族歧视示威活动之后，同一批政客却很快呼吁出动警察甚至军队予以平息。

这些美国政客和舆论采取了不同标准来评判和定性本国的游行示威和发生在别的国家的游行示威，更为恶劣的是，他们还通过各种途径给“港独”和黑暴分子撑腰打气、提供支持，对止暴制乱的香港警方横加指责。美国政府的高官假惺惺地说“美国与香港人民在一起”，实际上是要与香港人民为敌，要与“港独”和黑暴势力为伍。

在涉华问题上搞双重标准，美国一些政客是不分党派的。国会议员佩洛西、卢比奥、科鲁兹、柯顿等人在包括香港在内的涉华问题上时常大放厥词。佩洛西甚至把发生在香港的骚乱称为“一道美丽的风景线”。如今佩洛西口中的“美丽风景”一道道地出现在美国的大街小巷。

事实上，近期美国发生的抗议示威与香港发生的暴力活动并不能相提并论，两者起因完全不同。前者的初衷是反对美国广泛存在的根深蒂固的种族歧视。后者却是“港独”和黑暴势力实施的严重危害国家安全的行为。在任何国家，任何形式的暴力违法活动都是不应允许的。这样的是非观念，中方很清楚。但到了一些美国政客和舆论那里，这样的是非观却变得模糊了，颠倒了，“双标”了。他们在庇护或支持“港独”“台独”“藏独”“东突”等形形色色分裂、极端势力方面，在利用所谓人权、宗教等问题干涉中国内政的时候，是非观早已经扭曲了。

之所以成为国际“驰名双标”，说到底是这些人骨子里的傲慢、偏见与虚伪使然，一方面源于自视为“上帝的选民”、人类的“灯塔”，精神上高人一等，对其他国家惯于指手画脚；另一方面源于追求美国霸权、行使强权的欲望，国家利益上“美国优先”，对其他国家总是颐指气使。这些美国政客在其国内政治日益极化的情况下，可能相互争斗、指责不止，但在对华问题上搞双重标准，却又不分伯仲。

世界上遭受美国“驰名双标”危害的何止中国一家。美国的“双标”也是自欺欺人，害人不利己，世人看得越来越清楚。社会动荡之中受苦的是广大民众。国际社会希望看到美国少些“双标”，多些同理心。但从美国政府在面临疫情冲击、经济下滑和抗议示威活动等多重危机之际仍不忘继续上演“驰名双标”的戏码来看，短期内这恐怕是奢望了。

（作者为中国国际问题研究院特聘研究员贾秀东）

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