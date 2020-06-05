古巴留学生的“云端”《孙子兵法》课

王富贵（左一）近照

就读于中国对外经济贸易大学的古巴留学生王富贵终于选上了自己心心念念的《孙子兵法》课，可是还未迎来开学，新冠肺炎疫情便在全球蔓延，挡住了他返校的脚步。学校采用线上授课的方式，虽能保障正常的教学秩序，但却让远在古巴的王富贵发了愁，有时差、网络不好、无法登录网络平台等难题摆在面前，这可怎么办？为了解决所有选课同学通过“云端”方式进行学习时遇到的困难，对外经济贸易大学安排1名老师、12名学生组成学习互助小组，帮助包括王富贵在内的一些同学。

《孙子兵法》课程是对外经济贸易大学这学期面向148名本科生开设的选修课，其中有2名留学生，王富贵是其中之一。该课程很受学生欢迎，但按照学校安排，2020年春季学期只面向中国学生授课。从小热爱中国传统文化的王富贵对《孙子兵法》课一直很感兴趣，选了好几次课、反复跟老师申请后，终于获得了与中国学生一起上课的机会。

虽然成功申请到上课机会，但对在古巴的王富贵来说，上课还是遇到不少挑战，比如教学视频无法播放。得知他的困难后，授课老师张小锋提出成立互助小组，帮助像王富贵一样在在线学习中遇到困难的同学。学习互助组成立后，王富贵成了第一位获得帮扶的同学。

对于来华留学生而言，学习中国古代兵书着实有不小的难度。比如“斩美拜将”等历史典故就让王富贵丈二和尚摸不着头脑。他将心中疑惑分享给互助小组成员，大家积极解答。在老师和同学的帮助下，王富贵的课程学习很是顺利。

“谢谢同学们拿出宝贵的时间支持我的学业，谢谢大家的帮助，你们都超级棒！这个特殊的学期让我感受到中国人的美好和善良。”王富贵说。

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