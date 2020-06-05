患难见真情 共同抗疫情

5月18日，甘再水电站项目的柬方员工正在中央控制室值班。

中国电建海外投资有限公司供图

居家办公期间，黑山南北高速公路项目的中方员工与当地员工正在线上进行工作交流。

中交二公局供图

3月21日，当地工作人员正在亚吉铁路沿线的埃塞俄比亚拉布车站进行日常体温检测工作。

亚吉铁路运营维护项目公司供图

近日，白俄罗斯首个无人车试验区项目在中白工业园正式启动。图为5月12日，一辆无人车准备在园区内上路行驶。

新华社发

黑山南北高速公路——

“我对这份工作的感情更深了”

（黑山共和国）伍拉登·加齐沃达

最近一段时间，每天早晚6时，南部山区威莱克山上就会响起悠扬的钟声。这是疫情期间我们黑山南北高速公路项目员工间特殊的“平安约定”。只要钟声按时响起，就代表所有员工都健康平安。

黑山南北高速公路是我们国家的首条高速公路，由中国交通建设股份有限公司、中国路桥工程有限责任公司承建。项目建成后将并入国际公路交通网，连接中部欧洲的多个国家。2018年，我进入项目工作，主要负责合同管理。

经过5年多的建设，一座座大桥、一条条隧道出现在崇山峻岭间，我的家乡也变得日益便捷畅通。今年，项目进入收官攻坚阶段，但突如其来的新冠肺炎疫情打乱了建设节奏。黑山邻近疫情较为严重的意大利。为了保障员工健康，在黑山发现新冠肺炎确诊病例前，公司就要求绝大多数员工居家办公，避免聚集感染风险。当时，我的孩子刚出生不久，很担忧居家办公会失去工作。中方同事耐心向我解释，打消了我的疑虑。

居家办公不久，黑山就发现了确诊病例，数量还在增加。好在公司提前就制定了周密安排，定期帮我们把防疫物资配送到家，还专门从中国运来了中药，统一熬制好送给我们。疫情期间，公司要求我们每天将体温、有无咳嗽、胸闷等情况反馈给项目部，还将基本防疫知识汇编成册，并翻译成黑山语发给我们。

公司完善的疫情应对措施，让每一名项目员工都感受到了温暖。前一段，我的同事安娜接受了黑山电视台的采访。她激动地说：“我们不仅看到了中国速度，更感受到了中国温度！”

安娜说出了我们这些外籍员工的心里话。这段时间以来，看到公司对员工无微不至的关怀，我对这份工作的感情更深了。进入项目之前，我时常对前途感到茫然和焦虑。来到项目两年时间，我得到了广阔的工作平台。中国同事擅长对工作进行高效的统筹安排，我学习运用他们的思维方式，大大提高了工作能力和工作效率。

工作之余，我还学习中文并参加了孔子学院举办的中文考试。中国同事时常用中文和我沟通，帮助我更快掌握汉语。充实的工作和业余生活让我不再茫然，收入也增加了。如今，我的朋友经常打电话问我：“南北高速公路什么时候贯通啊？那样我就可以开车去贝尔格莱德了！”“项目还招人吗？我想去你那里工作！”……语气中充满羡慕。

每次在家听到远山的钟声准时响起，我都会希望疫情早日结束，我能与中国同事一起，继续为项目建设并肩奋斗。

（作者为中交二公局黑山南北高速公路项目员工，本报驻意大利记者叶琦采访整理）

甘再水电站——

“带给我们长久的友谊与希望”

（柬埔寨）丘 贡

我的家乡位于柬埔寨贡布省，在甘再河边的一个小村庄里。13年前，中国电建投资建设的甘再水电站开工不久，就面向当地进行招聘。刚走出校门的我成为首批柬籍员工，担任综合管理部的一名助理。在中国同事的帮助下，我很快适应了工作岗位。现在，我已能用柬中双语与电站相关方进行顺畅沟通，也得到了水电站的重点培养。

甘再水电站是共建“一带一路”框架下，柬埔寨最早实现并网发电的大型水电项目。如今，水电站已安全运行3000多天，累计发电量34.81亿千瓦时。在缓解首都金边用电难题的同时，助力当地实现“调丰补枯”，有效帮助附近村民防洪抗旱。

在中国电建的统一要求下，甘再水电站1月底就启动了严格的新冠肺炎疫情防控预案。水电站项目营地和厂区均实行封闭管理，每天进行环境消杀；员工进出都要进行体温检测，并执行分餐制等管控制度。此外，水电站还为员工准备了充足的生活防疫物资和电站运行所需的维护备品备件。

疫情期间，我负责项目的后勤管理以及对柬方员工进行防疫知识宣传督导等工作。这关系着每名员工的生命健康安全，我深感责任重大。现在，我给家里的亲戚朋友打电话，都会向他们传授在水电站学到的防疫知识，嘱咐他们减少外出、保持距离，戴口罩、勤洗手、勤消毒、勤通风等。

柬埔寨的雨季即将到来。甘再水电站员工克服疫情期间项目现场人手紧缺的不利因素，边防控、边生产，抓住旱季来水减少的空隙，完成了2020年度的机组检修、年度电气预防性试验等工作。我们还进行了22千伏线路的砍青工作，以及对汛前大坝泄洪设备的维护保养，为雨季防洪度汛做足准备。这些都为保障疫情期间的电力稳定供应，确保电站在雨季安全运行打下了扎实基础。

面对疫情，甘再水电站展现了中国企业的责任与担当，先后向贡布省政府、柬埔寨国家电力公司捐赠了口罩、洗手液等防疫物资和柬文版防疫宣传手册，支持当地民众抗击疫情。我们看在眼里、暖在心里。贡布省省长也对水电站与当地同心抗疫、共克时艰的行为表示了赞赏。

如果13年前我没有到水电站工作，可能会在村里卖水果，或到金边打工。共建“一带一路”为我的生活带来了巨大改变。刚到水电站工作时，我挑选了几棵芒果树苗，与中国同事一起种在项目营地。在柬埔寨，芒果有“希望之果”的寓意。现在，这些芒果树已进入了收获期。经历这次疫情考验后，相信水电站运营将会如这几棵茁壮成长的芒果树一样，继续带给我们长久的友谊与希望。

（作者为甘再水电站员工，本报驻泰国记者孙广勇采访整理）

亚吉铁路——

“亚吉铁路保持了平日的运输效率”

（埃塞俄比亚）亚伯拉罕·费特涅

2018年，我从埃塞俄比亚阿瓦萨大学本科毕业。同年，由中土集团和中国中铁承建的亚吉铁路开始商业运营，两家中国企业组建了亚吉铁路运营维护项目公司。我非常幸运地进入了公司，在设备物资部担任计划统计员。

在亚吉铁路运营维护项目公司，中国员工手把手向本地员工传授知识技能。我敬佩中国同事敬业奉献和吃苦耐劳的精神，也学习到他们优良的工作习惯。近两年来，我获得了宝贵的工作经验，生活也发生了很大变化。现在，我每月有6000多比尔（约合1255元人民币）的工资，公司还提供免费员工宿舍，这在埃塞是非常不错的待遇。

现在，埃塞的新冠肺炎确诊病例仍在增加。为保护员工的健康安全，公司采取了很多防控措施，包括为公司医务人员配备病毒检测设备，做好公共场所消毒，为员工每天检测体温、分发口罩和手套等。公司还请本地的抗流行病专家为员工讲述日常防护要领等知识。目前，我们大部分员工已实行居家办公。

为响应埃塞政府的疫情防控要求，公司暂停了亚吉铁路的旅客运输。但是，铁路依然担负着日常货物运输任务。全线各站点、各岗位的员工努力克服疫情带来的困难，积极协调货源组织和运力安排，为沿线的工业园区运输钢材等物资，亚吉铁路保持了平日的运输效率。

作为运输动脉，亚吉铁路在疫情期间还提供了重要的应急保障服务。进入2020年以来，铁路共开行货车450余列，将两万多个标准集装箱以及数万吨化肥、粮食等物资从吉布提源源不断地运输到埃塞内地，满足经济社会需求。在埃塞3月份出现首例新冠肺炎确诊病例后，一批在经济重镇德雷达瓦的大学生急需返回亚的斯亚贝巴。公司在保障车辆卫生的前提下，迅速开行两列临时旅客列车，运送这批大学生。

合作精神在抗击疫情中发挥了至关重要的作用。中国政府和企业向包括埃塞在内的非洲国家捐赠了大量物资；4月中旬，中国的抗疫专家组来到埃塞，与我们的一线医务人员交流抗疫经验。这些都给予了我们很大支持。我坚信，两国人民深厚的友谊，将有助于我们战胜疫情。

亚吉铁路为当地创造了一批稳定的工作岗位，也为埃塞和吉布提两国以及周边国家带来巨大的经济社会效益，成为发展的重要动力。我的亲身经历让我对中国提出的共建“一带一路”倡议充满认同感。在我看来，这一倡议把各国人民连接起来，推动实现共同繁荣。铁路上的每一个奋斗者都对未来充满希望与憧憬，我为埃塞有亚吉铁路感到自豪！

（作者为亚吉铁路运营维护项目公司员工，本报驻南非记者吕强采访整理）

中白工业园——

“我对工业园的未来充满信心”

（白俄罗斯）安娜·阿柳申娜

2017年，我从白俄罗斯明斯克国立语言大学毕业，进入明斯克东郊的中白工业园开发股份有限公司担任翻译。那时，园区还处于建设阶段。不到3年时间，我目睹了园区内综合办公楼、标准厂房、仓储中心、员工住宅楼等一栋栋建筑拔地而起，配套设施不断完善。

现在，园区的初期建设已全部完成。工业园吸引了61家企业，合同投资额近12亿美元，为白俄罗斯带来了大量投资，也为当地民众创造了许多就业机会。随着入园企业、合作伙伴数量不断增加，越来越多的人来到这里工作和生活，人气越来越旺。

作为翻译，我参与接待了不少来自世界各地的政府、商业考察团，大大开阔了我的视野，提升了我的专业素养和工作能力。工业园在当地享有良好的声誉和知名度，很多朋友都十分羡慕我的工作。

抗击新冠肺炎疫情，白中两国相互支援帮助。白方曾两次向中方提供物资援助，其中就包括工业园和园区内企业购买和捐赠的相关物资。中国同样先后两次向白方捐赠防疫物资。园区内几家中国企业购买了血氧仪、口罩等防护用品，并克服物流方面的困难安排配送，相关物资已送达白俄罗斯的医院；还有中国企业向我们的机场捐赠体温检测机器人，并协助机场做好防疫工作。我有幸参与了大部分捐赠活动，深切感受到白中两国守望相助、共克时艰的深厚情谊。

工业园高度重视员工的健康安全，及时建立了日常体温检测汇报机制，并安排员工分时分地用餐。园区内的办公楼和标准厂房每天都会进行消毒，楼道里也贴上了多语种的防护措施指南。随着白俄罗斯疫情防控形势日益严峻，工业园安排大部分员工进行远程办公，定期向大家发放口罩和消毒液等防疫物资。

疫情对工业园的生产经营活动造成了一定影响。团组访问、商务活动等几乎暂停，部分企业遇到了资金流转、客户沟通等方面的困难。面对挑战，中方在保障安全的前提下，全力推进园区内标准厂房、科创中心等建设项目的施工进度，同时对企业采取了减免租金等措施，协助企业复工复产。日前，中国国机集团投资的火炬园项目在工业园举行了奠基仪式，成为今年首家入驻工业园的项目。白俄罗斯首个无人车试验区项目也于不久前在园区内正式启动。

工作以来，我见证了工业园建设的不断推进，也感受着白中两国对工业园的认可和支持。我相信，未来将会有更多跨国公司、机构和研究所入驻，进一步带动白俄罗斯乃至东欧地区的创新和经济发展。每一名园区居民的生活都会更加美好，我对工业园的未来充满信心。

（作者为中白工业园开发股份有限公司高级翻译，本报驻俄罗斯记者殷新宇采访整理）

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《 人民日报 》（ 2020年06月05日 17 版）

(责编：冯粒、曹昆)