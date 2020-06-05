南非推进大规模检测筛查

南非政府正在各地加大检测新冠肺炎筛查力度。约翰内斯堡、比勒陀利亚等大城市所在的豪登省确诊人数在南非全国范围内位居前列，当地医护人员正积极动员，让尽可能多的居民参加筛查。

在豪登省西兰德区的卡吉索镇，工作人员手持喇叭在十字路口和各条街道宣讲，鼓励居民自愿参加筛查。记者近日在检测点看到，大部分前来参加筛查的居民都戴着布口罩，一些居民在等待时，手拿传单了解防疫知识。筛查时，居民先用香皂洗手，然后排队登记个人信息，检查体温，告知医护人员自己的健康状况和接触史，最后由医护人员取样鼻咽拭子，完成检测，全程不超过5分钟。西兰德负责卫生服务的发言人图索·蒙特韦迪表示，当地从4月初开始进行筛查，检测点分布在市内各超市的停车场和乡镇的中心区。检测点会定期巡回，尽量覆盖更多居民，所有检测均免费。

南非总统拉马福萨表示：“这是我们历史上最大、最广泛的公共卫生动员。”根据南非卫生部数据，南非动员了至少2.8万名医护人员，每日检测超过1万人。南非国家传染病研究所副所长娜塔莉·梅叶特表示，广泛检测可以找出病例群集，经过隔离处理后阻断传染链。

根据南非卫生部数据，截至6月3日，南非累计检测超过78万人，过去一个月平均每天检测超过1.5万份样本，目前南非累计确诊病例为37525例，3日当天新增1713例。

基于严格的管控措施，南非疫情蔓延趋势得到控制。当地媒体报道认为，大规模筛查、有目标性的检测和严格的封锁措施有助于遏制新冠肺炎疫情。非洲疾控中心主任肯格松对本报记者表示，非洲应对疫情的战略仍然是大规模检测，追踪传播途径，隔离治疗。

（本报约翰内斯堡6月4日电）

《 人民日报 》（ 2020年06月05日 16 版）

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