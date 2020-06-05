利比亚民族团结政府军方6月4日宣布已控制整个首都的黎波里，东部武装“国民军”已从首都地区全部撤离。“国民军”对此暂未回应。利民族团结政府国防部副部长萨拉赫·纳鲁什同时在社交媒体上表示，政府军正在的黎波里以外地区继续追击“国民军”，“国民军”多名高级军官已逃往的黎波里东南约180公里的拜尼沃利德市。

今年5月以来，哈夫塔尔领导的“国民军”和利比亚民族团结政府军队冲突加剧。5月9日，利民族团结政府指责“国民军”发射80多枚火箭弹袭击的黎波里国际机场，造成多名平民伤亡和物资损毁。16日，的黎波里一难民收容所遭到炮击，导致6名平民死亡，利民族团结政府军指责炮击是“国民军”所为。利民族团结政府18日宣布从“国民军”手中夺回瓦提耶空军基地。28日，双方在的黎波里多个地区再次发生激烈交火。

联合国人道主义事务协调办公室、联合国难民署、世界卫生组织等7个联合国机构负责人最近签署联合声明，称利比亚冲突对应对疫情、粮食安全等各方面造成“灾难性影响”，呼吁国际社会采取行动。声明指出，自9年前冲突爆发以来，已有近40万利比亚人流离失所。目前，冲突各方敌对行动有增无减，阻碍了重要人道主义物资的发放。当前，疫情给利比亚不堪重负的卫生系统带来额外压力，并进一步威胁最脆弱的人群，社区传播正在发生，疫情进一步升级的风险非常高。

当前，利比亚呈现东西两大势力对峙局面。利民族团结政府控制的黎波里等西部地区，“国民军”则与国民代表大会结盟，控制东部和中部地区、南部主要城市及部分西部城市。去年4月以来，“国民军”对的黎波里发起军事行动，民族团结政府全力抵抗，此后双方陷入拉锯战。在此期间，民族团结政府不断发动局部反攻并收复了部分失地。外国势力参与利比亚冲突使得形势更为复杂，解决起来难度更大。

6月3日，民族团结政府副总理艾哈迈德·马蒂格率领代表团到访俄罗斯首都莫斯科，哈夫塔尔则于当天抵达埃及。媒体指出，两大政治势力的高层出访的目的都是讨论恢复停火谈判。此前，联合国利比亚支助特派团宣布，双方同意就停火重启谈判，埃及、阿联酋、法国等均对此表示欢迎。有分析指出，由于外部力量干预、冲突双方互信度低，使得利比亚停火谈判之路并不平坦。

中东媒体普遍认为，疫情当前，持续冲突对利比亚人民的健康和安全带来巨大威胁。联合国利比亚支助特派团日前表示，双方去年以来的冲突已造成至少356名平民死亡、329人受伤。国际救援委员会利比亚事务负责人汤姆·加罗法洛说，冲突双方必须立即停火，全力应对疫情。从长远来看，各方回到联合国主导的和平进程中才是问题的最终解决之道。

（本报开罗6月4日电）

《 人民日报 》（ 2020年06月05日 16 版）

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