俄罗斯出台经济恢复计划

俄罗斯总统普京6月2日批准了经济恢复国家计划，该计划旨在实现商业活动的正常化、提振公民就业和收入，推动俄罗斯经济转型。该计划将从7月初开始实施。

经济恢复国家计划包含约500项具体措施，包括增加投资活动、应用数字技术、提高教育水平、快速建设优质住房等，将投入约5万亿卢布（1美元约合69.4卢布）。计划实施分为三个阶段：第一阶段，在今年第三季度末之前稳定经济形势，避免居民收入进一步下降；第二阶段将持续到2021年第二季度，主要任务是促进经济复苏，降低失业率，确保公民收入恢复到与2019年相当的水平；第三阶段，是从2021年第三、第四季度开始，努力实现经济长期稳定增长、减少贫困人口等。

俄罗斯经济发展部预测，受新冠肺炎疫情影响，2020年俄罗斯国内生产总值（GDP）将下降5%。消费不振，特别是服务行业的萎缩，是造成GDP下降的主要原因。俄经济发展部长列舍特尼科夫表示，随着限制措施的逐步解除，预计GDP将从第三季度开始恢复，今年第四季度，俄罗斯将开始进入经济复苏的活跃阶段，并在2021年持续。

据俄新社报道，全俄公共组织“商业俄罗斯”监管行为专家中心执行秘书谢尔瓦希泽表示，经济恢复国家计划有助于适当降低商业活动中的监管，将对整个经济产生积极影响。高等经济学院市场研究中心主任奥斯塔普科维奇表示，与人力资本有关的措施，包括促进卫生保健、科学和教育发展，是刺激经济措施中最有效的。

俄罗斯已出台了一系列支持措施提振经济，包括实施降息等货币政策，向有孩子的家庭、医疗人员和社会机构工作人员发放补贴，扶持受疫情打击最严重的行业，向受影响领域内的企业提供无息工资贷款，为中小企业和具有系统重要性的企业提供优惠贷款等。

俄罗斯国民经济与国家行政学院金融与银行系副教授赫斯坦诺夫表示，随着疫情态势渐趋稳定、各项支持措施落地实施，俄罗斯企业对经济复苏的信心不断增强。据俄新社报道，俄罗斯招聘网站Job.ru日前对1000家俄罗斯企业进行的调查显示，约70%的受访企业表示可以在一年之内从疫情影响中恢复过来。

（本报莫斯科6月4日电）

《 人民日报 》（ 2020年06月05日 16 版）

(责编：冯粒、曹昆)