阿富汗和平和解进程艰难推进（国际视点）

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近日，阿富汗政府和塔利班相互采取缓和举措，受到各方赞赏和欢迎。阿富汗总统加尼也同前政府首席执行官阿卜杜拉签署权力分配协议，结束阿政府组建僵局。专家指出，停战止暴、实现和平是阿富汗人民的最大渴望，也是地区国家和国际社会的普遍期待。国际社会应继续为推动阿富汗和平和解进程提供支持与帮助。

最近一段时间以来，阿富汗和平和解进程不断显露积极迹象。外界期待阿富汗政府和塔利班及国内各派政治力量能借此增进互信，尽快为阿富汗内部和谈扫清障碍，切实推进阿富汗和平和解进程。

互释善意受欢迎

连日来，阿富汗政府和塔利班都在积极对话寻求减少暴力活动，试图将停火延长一周。此前5月24日至5月26日，阿政府和塔利班在开斋节期间实施了为期3天的停火。与此同时，阿政府已分两批释放了共计1000名塔利班在押人员。作为回应，塔利班方面5月28日释放了80名阿富汗政府在押人员，并向被释放人员发放了路费和衣服。

阿富汗国家安全委员会发言人称，阿政府拟每日释放100人直至2000名囚犯获释，希望此举最终促成阿实现持久和平。阿富汗总统发言人塞迪奇也在社交媒体上说，释囚的决定是向塔利班释出善意，用来确保和平进程能够稳步推进。阿政府和塔利班的释囚减暴举措立即受到国际社会的赞赏和欢迎。舆论普遍认为，释囚是阿富汗政府与塔利班建立互信、实现内部对话、助力阿富汗和平稳定的一大关键举措。

针对自总统选举结果公布以来陷入的政治僵局，阿富汗人也向外界展现出了通过自身努力解决内部分歧的能力。

5月17日，阿总统加尼与前政府首席执行官阿卜杜拉签署分权协议，结束长达数月的政治对立状态。依据协议，内阁成员和各省省长中，双方阵营的人将各占一半。加尼与阿卜杜拉在2014年和2019年总统选举中两度成为对手，2019年总统选举后，双方各自“宣誓就职”，阿富汗一度出现“平行政府”的局面。

巴基斯坦伊斯兰堡战略研究所阿富汗问题高级研究员阿米娜·汗对本报记者表示，双方签署分权协议，意味着喀布尔的政治僵局得以打破，有助于阿富汗政府全力投入到最为紧迫的两项工作中去——抗击新冠肺炎疫情、尽快启动与塔利班之间的直接对话。

安全局势仍脆弱

停战止暴、实现和平是阿富汗人民的最大渴望。然而，眼下阿富汗的安全局势仍旧脆弱。塔利班和阿富汗安全部队冲突时有发生，极端组织“伊斯兰国”更是频频发动恐怖袭击，造成大量平民伤亡。

6月3日，阿富汗警方证实，阿南部坎大哈省当天发生一起路边炸弹袭击事件，造成9名平民死亡、5人受伤。阿政府指责塔利班武装人员埋设了这枚路边炸弹，但塔利班尚未对此做出回应。阿富汗内政部2日说，阿首都喀布尔一座清真寺当晚发生一起自杀式袭击，造成2人死亡、2人受伤。从1日夜间到2日白天，阿北部昆都士省和萨尔普勒省各发生一起路边炸弹袭击事件，造成10名平民死亡、10人受伤。

当地媒体报道称，历经多年战乱，阿政府和塔利班之间的互信十分脆弱。塔利班也试图利用他们在战场上的力量，向阿政府施压，要求其按照美国与塔利班达成的协议释放囚犯。目前双方换囚数量与协议规定的仍有较大差距。

值得注意的是，“伊斯兰国”在阿富汗日趋活跃，频繁制造袭击事件并控制了部分地区，这给该国和平进程增添了变数。阿富汗《革新报》总编辑阿纳比表示，“伊斯兰国”的威胁进一步凸显，遏制该组织的扩张也将是阿富汗恢复和平的一大关键。巴基斯坦政治观察家扎希德·侯赛因也撰文称，“伊斯兰国”主要针对平民和少数宗教派别的流血事件使人们更加担心，好战的极端组织正在试图破坏阿富汗和平进程。

和平道路不平坦

舆论分析指出，当前，阿富汗局势瞬息万变，和平进程并非坦途。一方面，美塔双方能否忠实履行协议，仍存在诸多不确定性；另一方面，阿政府与塔利班之间、各派政治力量之间的分歧短期内难以消除，组建包容性团结政府的道路并不会一帆风顺。此外，“基地”组织、“伊斯兰国”等并不希望阿富汗实现和平，它们不会停止挑拨煽动，其破坏力不容忽视。

有专家强调，外部势力干涉是阿富汗乱局重要根源，美国是其中最大的外部变量。阿米娜表示，“阿人治阿”是解决阿富汗和平问题的关键，“阿富汗各方必须尽快减少冲突和不稳定因素，以此压缩极端组织的生存空间。一旦放任其坐大，对阿政府、塔利班和国际社会而言都是极大的威胁”。阿米娜强调，内部政治互信是阿富汗推进重建进程的关键，现在是时候将阿富汗内部和谈置于首要位置了，阿富汗和平进程亟待提速。

巴基斯坦伊斯兰堡政策研究所所长哈立德·拉赫曼对本报记者表示，国际社会需要发挥更大的调解作用，一方面帮助各方化解彼此之间的敌意，为推动阿富汗和平进程创造环境；另一方面施加压力促使这些利益相关方转变策略，切实减少暴力冲突行为。

阿富汗民众都在热切期盼和平早日到来。喀布尔南郊的居民瓦克尔表示，像许多阿富汗市民一样，他们一家人早已对战乱和袭击感到厌倦，“我们需要的是和平，而不是天上掉下来的炮弹”。

（本报伊斯兰堡6月4日电）

《 人民日报 》（ 2020年06月05日 16 版）

(责编：冯粒、曹昆)