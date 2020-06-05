从埃及首都开罗出发，通往北部海滨城市亚历山大的高速路两边，戈壁纵横，黄沙漫漫，一座座沙漠农场间或露出葱绿的颜色。迪纳农场就是其中颇为有名的一个农场。

迪纳农场副总经理萨伯利介绍，农场的水果以前主要供应国内市场，但由于市场容量有限，消费水平也较低，产品经常滞销。2018年，迪纳农场参加首届中国国际进口博览会，从此开始向中国出口柑橘。传统上，欧洲是埃及柑橘、橙子的第一大出口市场。今年受到疫情冲击，埃及对欧洲等地水果出口已基本停滞。通过与中国电商加强合作，埃及水果的对华出口稳步增长。“中国用很短时间成功控制住疫情，有序恢复生产建设。中国经济依然表现出强大活力和潜力，令人振奋。我们搭上了共同发展的快车，农民收入都增加了。”

由于开展对华贸易，萨伯利十分关注中国发生的大事小情。他说，中国将加快数字经济发展，其中包括支持电商模式等，让埃及的出口商感到欣喜。“中国继续深化改革、推进高水平对外开放，经济迈向高质量发展，给包括埃及在内的各国产品开拓中国市场提供了巨大机遇。”

据埃及《消息报》报道，埃及目前已成为中国进口柑橘和橙子的第三大来源地，每年为埃及创汇1亿多美元。迪纳农场里，长势喜人的水果挂满枝头。萨伯利说：“共建‘一带一路’倡议在埃及深入人心。一些合作项目已经产生了巨大经济和社会效益。今年我还要到上海参加进博会，相信收获会更加丰盛。”

（本报开罗电）

《 人民日报 》（ 2020年06月05日 03 版）

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