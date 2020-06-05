“对中国这片沃土充满期待”（见证·中国机遇）

“改革开放以来，中国市场开放度和包容性不断提高，科技创新能力日益提升，营商环境持续优化。中国市场的吸引力越来越大。”韩国爱茉莉太平洋集团中国战略与革新部总经理黄永慜日前在接受本报记者采访时表示。

黄永慜表示，自1992年进入中国市场以来，集团在中国的事业不断发展壮大，这与中国不断深化改革开放以及各种政策支持密不可分。“集团在中国市场保持着两位数的增长速度，未来增长潜力依旧可观。”

黄永慜表示，中国政府坚定不移扩大改革开放，放宽市场准入，持续优化营商环境。“实施外商投资法、完善跨境电商政策等一系列举措，提升行政服务能级、保护知识产权、促进外汇便利，为外资企业带来诸多利好和保障。”抗击疫情期间，中国有关部门的工作人员多次来企业调研，关心集团在华业务，“有针对性地为我们解决生产、经营、产品进出口过程中的实际问题，出台了一系列措施帮扶企业平稳渡过难关。”

今年全国两会上，中国释放一系列继续扩大对外开放的利好消息，包括大幅缩减外资准入负面清单，出台跨境服务贸易负面清单；赋予自贸试验区更大改革开放自主权；营造内外资企业一视同仁、公平竞争的市场环境等。“这些举措坚定了我们继续扎根中国的信心。中国市场也将释放出更大增长潜力。”

黄永慜对参加第三届中国国际进口博览会充满期待。“去年，我们的参展品牌和展品数量均比参加首届进博会时翻番。今年，我们将以更新面貌参展。”黄永慜说，改革开放以来，中国主动参与经济全球化进程，在不断融入世界经济的同时也为促进开放、包容、共赢的经济全球化发挥了重要作用。

黄永慜指出，中国作为他们最大的海外市场，集团将加大投资，把更多研发力量和新产品投入中国市场，为中国消费者带来更多元化的选择和体验。“我们对中国这片沃土充满期待。”

（本报首尔电）

《 人民日报 》（ 2020年06月05日 03 版）

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