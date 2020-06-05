团结合作是战胜共同挑战的正确选择（大使随笔）

当前，全球抗击新冠肺炎疫情的战斗正处于关键阶段。但美国等个别西方国家一些政客把对抗疫情的战场当作政治秀场，不断制造并散布谎言，挑动仇恨与敌视，妄图以滥诉“追责”“索赔”，挑战人类道德底线，上演了一幕幕闹剧和丑剧。身在外交一线，每天与各种谎言和谣言作斗争，我有三点深刻体会。

第一，“炮舰外交”时代一去不复返。在“炮舰外交”横行的19世纪，西方强权凭借坚船利炮，强迫弱国签署不平等条约。在100多年前的巴黎和会上，外国列强拿他们在中国领土上的特权私相授受，遭到中国人民的强烈反对，成为伟大爱国革命运动——五四运动爆发的导火索。中国共产党领导中国人民经过艰苦卓绝的斗争，建立了新中国，实现了民族独立和人民解放。当今时代，早已不再是“炮舰外交”的时代；今日中国，早已不是那个任人宰割的旧中国。

新中国成立70多年来，在中国共产党坚强领导下，经过中国人民艰苦奋斗和不懈努力，中华民族迎来了从站起来、富起来到强起来的伟大飞跃。今天，中华民族以崭新的姿态自立于世界民族之林，巍然屹立于世界东方，没有任何力量能够阻挡中国人民和中华民族前进的步伐！

第二，污名化中国是开历史倒车。面对突如其来的新冠肺炎疫情，在习近平总书记亲自指挥、亲自部署下，中国共产党带领中国人民不畏艰险、迎难而上，采取了最全面、最严格、最彻底的防控举措，中国疫情防控阻击战取得重大战略成果，为维护人类健康福祉作出了卓越贡献。但在全球携手抗击疫情的关键时刻，美国等个别西方国家一些政客固守冷战思维，罔顾中国为全球公共卫生安全作出巨大贡献的事实，无视国际社会的正义呼声，妄图将疫情政治化、把病毒标签化、对中国污名化。这种以强权手段谋求一己私利的霸凌行径，不仅毒化国际合作氛围，伤害中国人民和世界人民感情，更违背和平、发展、合作、共赢的时代潮流，必将被扫入历史的垃圾堆。

第三，团结合作是战胜共同挑战的正确选择。人类文明史就是一部人类与疾病抗争的历史。病毒没有国界，不分种族，国际社会只有形成合力，才能战而胜之。正如习近平主席在第七十三届世界卫生大会视频会议开幕式上强调的，人类是命运共同体，团结合作是战胜疫情最有力的武器。习近平主席在致辞中提出六大建议，宣布五大举措，为全球抗击疫情贡献了中国方案和中国智慧。国际社会应坚定支持多边主义，支持世界卫生组织在全球疫情防控中发挥重要作用，共同完善全球卫生治理。

人类正在经历第二次世界大战结束以来最严重的全球公共卫生突发事件，空前挑战需要空前团结和空前合作。习近平主席提出的构建人类命运共同体理念，顺应时代潮流，为人类社会实现长治久安指明了方向。中国坚持生命至上、人民至上，既为中国人民生命安全和身体健康负责，也对全球公共卫生事业尽责。我们愿分享中国经验，贡献中国力量，展现中国友谊，共同开创团结合作的新局面，共同书写人类并肩战疫、共建人类命运共同体的历史新篇章！

（作者为中国驻英国大使）

《 人民日报 》（ 2020年06月05日 03 版）

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