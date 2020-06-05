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没有人能够让历史开倒车（钟声）

2020年06月05日05:22  来源：人民网－人民日报
 

　　美方应立即纠正错误，摒弃冷战零和思维和意识形态偏见，停止对中国留学生和研究人员的无端限制和无理打压

　　

　　近日，美国政府违背自身多次公开作出的承诺，出台政令对中国留学生和研究人员赴美横加限制。为强推这一在美国国内受到广泛批评的政策，美方编织莫须有罪名，毫无根据地将“窃密”“间谍”“安全风险”等耸人听闻的说法强加于中国留学生和研究人员。美方此举是赤裸裸的政治迫害和种族歧视，严重侵害中国赴美留学生和研究人员正当权益，给中美正常人文交流与人员往来造成严重消极影响。

　　美方污名化中国留学生和研究人员的谎言十分荒唐。《纽约时报》报道指出，美国官员承认，“没有直接证据表明这些即将失去签证的学生有不当行为”。美国高校一直是美方有关做法最直率的批评者。负责哈佛大学国际事务的副教务长欧立德表示，“我根本不理解‘学术间谍’这个词……学术的目的是发表你所研究到的东西，是分享”。哥伦比亚大学校长李·布林格也强调，“学术研究的目的是共享——将其发布到公共领域，以促进人类进步”，反对美国联邦调查局要求大学监视在国外出生的学生和访问学者，特别是华人学生和学者。

　　回溯中美关系过去40多年发展，包括教育合作在内的人文交流活动得到两国社会广泛支持，已成为两国关系的重要支柱。上世纪70年代末，时任美国总统卡特就表示“可以派10万”中国留学生到美国学习。双方教育合作就此迈出步伐，不断为中美整体关系注入生机和活力。当前，中国在美留学生超过40万人，且连续多年保持美国国际学生第一大来源国地位。中美教育合作之所以能达到今天的规模，归根结底是因为它符合双方共同需求，符合开放合作的时代潮流。

　　然而近年来，美方口头上承诺“欢迎中国学生赴美留学”，实际上却不断为中美教育交流制造障碍。从将所谓“敏感领域”中国研究生的签证期限缩短为1年，到频繁给中国留学生和研究人员签证申请“设卡”，再到此次以明文政令推出签证限制，美方损害中美教育合作的政治化操作不断加剧。世人看到的怪相是，美方所谓的敏感点越来越多，美国国家安全的幌子日益变成一张无所不包的大网，仿佛冀求“与世隔绝”。世人不解：当今世界唯一超级大国，莫非已经自认为弱不禁风？

　　美国一些政客顽固抱持冷战零和思维，更加频繁地以谎言为其对抗性对华政策铺路，在美国国内引起广泛担忧。美国许多有识之士指出，将美中关系推向全面对抗、相互消耗，只会损害美国利益。此次限制中国留学生和研究人员的政令出台后，美国高校第一时间表达不满，强调此举将给科研发展、校园文化、学校财政等带来多重打击。

　　应当看到，美国一些政客频频污名化中国留学生和研究人员，实则有目的地渲染外部威胁，进而摆出一副强硬对外的架势，以在国内政治上捞取蝇头小利。日前，针对美国国会一些议员炒作全面禁止中国研究生赴美攻读科学、技术、工程、数学等学科学位，美国亚太裔民权组织“亚裔美国人正义促进会”在一份声明中予以强烈抨击，认为这样的提议“根植于‘种族定性’和仇外情绪”，仿佛是在重演1882年，即《排华法案》出台之年。

　　“独学而无友，则孤陋而寡闻。”美国一些政客试图强制搞“脱钩”，甚至不惜对华发动“新冷战”，完全是与时代格格不入的逆动。当年跨越太平洋的握手，开启了造福中美两国人民、惠及世界各国人民的征程。如今中美两国彼此密切的联系，是符合两国人民共同心愿和共同利益的现实。美方应立即纠正错误，摒弃冷战零和思维和意识形态偏见，停止对中国留学生和研究人员的无端限制和无理打压。要知道，没有人能够让历史开倒车，为中美两国人民友好交往创造更多便利条件，才是遂民心、顺大势。


　　《 人民日报 》（ 2020年06月05日 03 版）
(责编：冯粒、曹昆)
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