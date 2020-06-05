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“共建一带一路必将给缅中人民带来更大福祉”

本报驻泰国记者  孙广勇

2020年06月05日05:22  来源：人民网－人民日报
 

　　在中缅原油管道的起点马德岛，巨型油轮正在码头上卸载原油。
　　中缅油气管道项目供图

　　黄色的管道、银色的阀门、蓝色的机房，技术人员轻轻按下控制平台上的按钮，打开分输阀，计量表指针飞速转动……缅甸北部最大城市曼德勒以南约45公里的皎涩镇上，中缅天然气管道曼德勒分输站整洁有序。从缅甸西海岸出发的天然气通过数百公里长的管道输送至此处后，每天有约85万立方米天然气从这里分输入当地天然气管网。

　　作为共建“一带一路”先导示范项目和样板工程，中缅油气管道项目目前每年可输送天然气约60亿立方米，输送原油超过1000万吨，有力推动缅甸油气产业建设，促进管道沿线地区经济社会发展，改善了当地民生。

　　“有效提升缅甸工业和电气化水平”

　　在中缅油气管道总调控中心，大屏幕上清晰地显示着途经缅甸若开邦、马圭省、曼德勒省、掸邦的整条管线以及所有站场。工作人员通过智能控制系统，只要轻点鼠标，就可以远程控制原油和天然气输送。中油国际管道公司中缅油气管道项目负责人李自林表示，截至6月3日，中缅油气管道累计双向输送原油3000多万吨，输送天然气300多亿立方米。

　　“中缅油气管道的运营密切了两国贸易往来，有助于提升缅甸石油化工技术及工业水平、发展工业及能源行业、满足缅甸国内对石油及天然气需求。”缅甸电力与能源部部长吴温楷表示，截至今年5月，中缅油气管道累计为缅甸带来直接经济收益约5.14亿美元，其中天然气管道2.52亿美元，原油管道项目2.62亿美元。“中缅油气管道解决了缅甸天然气开拓下游市场难题，不仅创造更多就业机会、实现出口创汇，同时带来税收、投资分红等在内的可观经济收益。”

　　“中缅油气管道建设投产以来，不仅对沿线经济，而且对缅甸整体经济发挥了巨大作用。”缅甸工商联合会秘书长吴耶温表示：“近年来，缅甸经济增长速度保持在6%至7%之间，油气工业是经济发展的重要基础和支撑。中缅油气管道是缅甸境内重要的能源动脉和能源基础设施，有效提升缅甸工业和电气化水平。”

　　“保障了企业和民众生产生活之需”

　　疫情期间，曼德勒大学学生努依一直居家通过网络在线学习。6月是缅甸的热季，为了降温需要开空调和电扇。“家里电器不再因为停电没法使用，现在电压很稳定，很感谢郊区新投产的天然气发电厂。”

　　努依所说的是距离曼德勒50公里的皎喜燃气发电厂。电厂去年5月竣工，是缅甸最大的内燃机发电项目，每年产出12.74亿千瓦时电力，可解决270万民众的用电问题。“发电厂使用的就是从中缅天然气管道曼德勒分输站下载的天然气，每天燃烧约75万立方米天然气，保障了企业和民众生产生活之需。”发电厂经理昂吞敏说：“如今，曼德勒的繁华地带灯火辉煌，店铺和家庭都不再受停电困扰，以前必备的发电机失去‘用武之地’。”

　　位于曼德勒的“国际玻璃公司”经理吴佐敏说，以前，由于附近老的气田气量少、气压不稳，只有水泥厂、自行车厂几家能用上电，其他企业都得用柴油发电，时常停工。“现在我们工厂每天用电4.2万千瓦时，全部依靠中缅天然气管道分输的天然气发电，工厂生产更加稳定，日产量能达到约200吨。”

　　中缅天然气管道项目给当地带来的巨大变化，皎漂县县长吴登梭看在眼里。“有了中缅天然气管道提供的天然气后，企业能够开足马力生产，创造更大经济价值；民众告别了昔日的电荒，居民用电从过去每天三四个小时增加到全天供电，电费也大幅降低。”皎漂县里，不仅铺上了水泥路、安装上了路灯，道路两侧的小楼也越来越多、越来越亮堂。“因为看好皎漂未来的经济前景，3年前我们在这里设立了若开邦的第四个支行。”在伊洛瓦底银行崭新的办公大楼里，银行经理昂佐表示。

　　“我们对未来发展充满信心”

　　“缅甸的电力供应约40%依靠天然气发电厂，中缅天然气管道为我们复工复产提供了巨大支持。”缅甸服装协会主席敏棱说，服装业是缅甸重要出口行业，随着疫情防控限制措施的逐渐解除，不少国家发来订单。“现在，中缅天然气管道分输天然气提供的电力保障很充足，我们对未来发展充满信心。”

　　“目前，中缅天然气管道每天输送天然气约1600万立方米，缅甸南部的皎漂，中部的仁安羌、当达以及北部的曼德勒天然气分输站，高峰期每天可为当地下载天然气400万立方米。中缅油气管道平稳正常运营，充分满足当地企业及民众的用电需求。”中缅油气管道项目调控中心主任张勇表示。

　　“中缅油气管道是两国共建‘一带一路’的里程碑项目，给两国人民带来了实实在在的好处。期待未来这样的互利合作项目越来越多。”缅甸经济学家佐乌表示：“缅中产业互补性强，两国在农业、能源、基础设施等多个领域合作前景广阔。随着双边关系不断发展，共建‘一带一路’必将给缅中人民带来更大福祉。”

　　缅甸战略与国际问题研究中心联合创始人哥哥莱表示，多年来，缅中互利共赢的务实合作，极大促进了缅甸经济发展。包括中缅油气管道在内的合作项目，为当地居民创造了大量就业机会。“缅甸在参与共建‘一带一路’方面拥有巨大潜力。得益于一系列合作项目，缅甸科技水平、铁路运输网络、工业园区有望得到进一步发展和提高。我们将继续积极参与共建‘一带一路’。”

　　（本报曼谷6月4日电）


　　《 人民日报 》（ 2020年06月05日 03 版）

(责编：冯粒、曹昆)
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