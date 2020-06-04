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“中国政府联合工作组增强了塔吉克斯坦战胜疫情的决心和信心”

2020年06月04日20:39  来源：人民网-国际频道
 

人民网努尔苏丹6月4日电（记者 周翰博）“中国政府联合工作组在塔期间，就新冠肺炎疫情防治与诊疗工作提出了宝贵的指导意见，增强了塔吉克斯坦人民战胜疫情的决心与信心。”5月31日，塔卫生部第一副部长乌马尔佐达及塔外交部、杜尚别市政府的代表专程赶赴杜尚别国际机场，为完成任务即将启程回国的中国政府联合工作组送行。乌马尔佐达对中国医疗专家表示感谢，对过去数日的工作给予充分肯定，并指出，塔方愿继续同中方保持密切合作，争取早日取得抗疫胜利。希望以此为契机，全面加强塔中在医疗卫生领域的合作，不断丰富两国全面战略伙伴关系内涵。

塔吉克斯坦议会上院议长兼杜尚别市市长鲁斯塔姆·埃莫马利委托送行人员向工作组转交感谢信，并颁发奖状。埃莫马利在信中强调，衷心感谢中方提供的人道主义援助和援塔工作组成员的辛勤工作。塔中友谊万岁！

5月24日，中国政府联合工作组一行14人携抗击新冠肺炎医疗物资乘包机抵达塔吉克斯坦首都杜尚别。工作组由陕西省相关部门选派，集中了呼吸内科、重症医学、护理、中医内科呼吸病、传染病防控等多学科、多领域的专家。中国驻塔大使刘彬在机场迎接工作组时对媒体表示，在塔疫情持续恶化的严峻时刻，中国医疗团队来塔交流经验、开展合作，充分展示了中塔全面战略伙伴关系的高水平和兄弟情谊，也是贯彻党中央关于中国要积极开展国际抗疫合作精神的具体体现。“工作组不畏艰险而来，使命光荣，责任重大，是真正的逆行者，是新时期中国对外友好交往的伟大使者，令人钦佩。

在塔期间，工作组的日程表安排得满满当当：交接捐赠物资；考察杜尚别传染病医院和隔离点；与塔医护人员进行座谈；为一线医务工作者提供专业知识培训；考察陕西省友好省州哈特隆州的卫生防疫工作；现场会诊病人；为在塔中国同胞举办视频连线，讲解防疫知识等。据不完全统计，过去8天，工作组先后走访了3座城市的10多个医疗机构、科研院所以及政府部门，举办座谈会近10场，组织视频连线10余场。

临行前，工作组结合实地考察情况向塔方提交了《塔吉克斯坦新冠肺炎疫情防控工作总体建议》，从健全联防联控机制、分类管理救治患者、完善医院防疫指南、分级管理医护人员、提高疾病诊断效率、关注重点区域防控、调整基层防控策略、加强疫情数据收集、丰富防疫宣传手段、发挥民族医药优势等9个方面向塔方提出了系统化的疫情防控意见建议，受到塔方高度重视。

塔吉克斯坦卫生部部长阿卜杜罗佐达表示，中国医疗专家组来塔协助抗击疫情是塔中高效互利合作新的成果。两国医护人员围绕新冠肺炎的预防与治疗交流经验非常及时，也很重要。哈特隆州卫生局局长与中国医疗专家组座谈后，对中国专家的专业水平和敬业精神赞不绝口。

中国驻塔吉克斯坦大使刘彬在送行仪式上发言指出，工作组在塔期间的工作为中塔友谊书写了新篇章，为两国全面战略伙伴关系深入发展贡献了力量。

联合工作组组长姬文魁对记者表示，塔吉克斯坦第二版新冠肺炎诊疗方案即将拟制完成。按照约定，中国专家将对方案初稿提出意见建议。“虽然那时我们已经返回中国，且处在隔离期内，但我们一定会认真研讨，提出合理建议。我们愿意随时随地通过网络与塔方同行进行沟通交流。中塔命运与共，兄弟同心，预祝塔吉克斯坦早日取得抗疫胜利！”

4月30日，塔卫生部宣布国内发生新冠肺炎疫情，首批确诊病例共15人。塔吉克斯坦也继哈萨克斯坦、乌兹别克斯坦和吉尔吉斯斯坦之后，成为中亚地区地第4个确认发生新冠肺炎疫情的国家。此后，塔国内确诊病例和死亡病例快速增加。根据塔卫生部发布的最新数据，截至当地时间6月1日17时00分，塔累计确诊新冠肺炎病例达到3930例，康复2004例，死亡 47例。该国已经成为中亚地区新冠肺炎死亡病例最多的国家。

中亚地区包括：哈萨克斯坦、乌兹别克斯坦、塔吉克斯坦、吉尔吉斯坦和土库曼斯坦五个国家。目前，仅土库曼斯坦尚未确认国内发生新冠肺炎疫情。

 

(责编：刘叶婷、杨牧)
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