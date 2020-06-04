布鲁塞尔中国文化中心举办抗疫题材作品线上展

图为展出作品

人民网布鲁塞尔6月4日电（记者 任彦）当地时间6月4日，比利时布鲁塞尔中国文化中心举办“召唤”抗疫题材艺术作品线上展，通过与比利时和欧洲民众分享这些作品，旨在激励人们共同战胜疫情。

疫情发生后，上海市文艺界迅速行动，以文艺创作表达心声，推出了一大批有思想、有情怀的优秀文艺作品。艺术家用他们的画笔，用他们的剪纸、农民画、石雕、瓦雕、布艺、胶片，记录和还原了一张张戴口罩、护目镜的脸，一双双勇敢的眼睛。生动的抗疫故事，平凡闪光的瞬间，留下了一座城市的记忆，留下了时代的烙印。

这批作品在中华艺术宫展出时，一个月累计观众超过4.7万人次。展览的主题作品《召唤》，是上海市美术家协会邀请20位老中青画家夜以继日，在两周内集体创作完成的。这也是目前为止中国最大的一幅以抗疫为主题的美术集体创作，全景式再现抗疫一线人物群像。这幅作品被中华艺术宫收藏。

此次线上展从数百幅作品中精选出16幅精品，线上展受形式和数量限制，不能体现全部展品的风貌和磅礴气势，但也涵盖了美术作品、民间艺术和装置等各种形式的艺术作品。展览得到了上海市文化和旅游局、上海市文学艺术界联合会、上海市卫生健康委员会、解放日报社、上海市美术家协会、上海市摄影家协会、上海民间文艺家协会和中华艺术宫等机构的大力支持。

此前布鲁塞尔中国文化中心开展了“云·游中国”系列活动，推出江南文化主题系列活动，开展云端游、云抗疫、云课堂、云分享、云交流等活动，分享了评弹、海派木偶剧、儿童电影、非遗保护传承纪录片、绒绣、儿童画、自然风光、美食等，深受比利时和欧洲民众喜爱。推出5集抗疫纪录片《中国抗疫志》、音乐电视《在一起》、《天使告诉我》短片和交响乐抗疫作品等，传递携手战胜疫情的信心和希望。

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