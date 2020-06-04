美国学者：美企将中国视为重要的长期合作伙伴   

图为旧金山湾区委员会经济研究所高级主任肖恩·伦道夫

人民网旧金山6月3日电（记者 邓圩）如何看待中国坚持扩大开放政策？如何看待中国对疫情的应对？美国企业对两国经济合作有什么期待？“来自美国的外国直接投资保持稳定，甚至略有增加，而硅谷的风险投资公司仍然继续在中国投资。”当地时间6月3日，旧金山湾区委员会经济研究所高级主任肖恩·伦道夫在接受人民网美西记者采访时表示,数据显示中国仍然被美国企业视为长期伙伴。

旧金山湾区委员成立于1944年，是旧金山湾区有影响力的非政府组织，旧金山湾区委员会经济研究所致力于研究影响旧金山湾区和加州的经济政策问题，对包括基础设施、全球化、能源、科学和治理等提供权威分析，并推动加州和湾区领导人推出有针对性的政策。

作为该经济研究所的高级主任，肖恩十分关注中美经济往来。他告诉记者，在刚刚结束的中国“两会”上，中国表示将“继续坚定不移地深化经济改革，扩大对外开放，放宽市场准入，为外国企业营造营商环境”，中国新的外商投资法是一个积极发展的姿态。同样，中国在加强知识产权制度方面取得的进展也是如此。肖恩说，中国国务院表示负面清单将进一步减少，金融服务、制造业和农业部门将进一步开放，这都是一个令人鼓舞的迹象，表明开放将继续下去。

作为旧金山湾区委员会经济研究所高级主任，肖恩表示，海外公司都在仔细研究中国两会传达的这些变化将如何在实践中实施。他告诉记者，总体来说，在中国的美国公司对它们在中国的前景和发展更紧密商业关系的机会持乐观态度。数据也显示，来自美国的外国直接投资保持稳定，甚至略有增加，而硅谷的风险投资公司仍然继续在中国投资。因此，中国被视为一个重要的长期合作伙伴。

“由于目前的势头正朝着错误的方向发展，我对未来感到担忧。”肖恩也承认，目前美中双边关系处于困难的阶段。从香港问题到华为到新冠病毒蔓延等所有问题，都正在将彼此分开。他认为，其实这在很大程度上是可以避免的。

肖恩提出，有两步很重要的步骤可以让事情朝着更加积极的方向发展。一个是美国和中国应该务实地共同努力，确定双方可以在双边或全球范围内合作的具体领域。也许这会是一个简短的列表，但应该努力把它找出来。“重要的是要保持我们未来可以建立的合作基础。”他说。另一个是，双方如何成功实施第一阶段贸易协定。中国正在履行其在金融服务(例如保险、支付和证券)以及农业(解决农业生物技术监管和植物检疫标准等问题)等领域开放市场的承诺。中国在知识产权方面也有积极的进展。如何推进每一项行动中现在这个时刻都是重要的，关键是双方为此努力，真诚地执行这项协议。

谈到双方在下一步履行协议面临的挑战，肖恩认为挑战在于如何应对协议中的购买数量目标——比如，中国要在两年内增加2000亿美元的对美进口。这一目标一开始就雄心勃勃，但由于两国的经济增长都已下降，世界都处于衰退之中，也许很难实现。目前双边贸易在下降。因此，面对这种现实，尽管美国仍希望中国兑现承诺，但中国需要进行调整或重新安排。任何一方背弃协议都是错误的，两国之间的企业与经济合作都需要它的成功，并提供一个基础，以支持第二阶段会谈，同时也表明美国和中国有意愿和能力进行合作。

当前世界各国都处于疫情蔓延，经济受阻的阶段。直至今天，美国新冠肺炎确诊病例已经达到189万多，全球637.8万例。肖恩肯定了中国在遏制病毒方面的努力。他说，中国应该受到赞扬，中国的努力看来是成功的。

作为旧金山湾区最大的非政府经济组织，旧金山湾区委员会与中国往来频繁。肖恩说，“我们看到中国的合作伙伴正在支持美国城市，他们带来中国的经验和以及防护装备。”两国企业和科学家也在共同努力，制定应对措施。所以两国在这个层面上的合作是好的。“全球卫生是美国和中国应该共同领导的一个领域。”

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