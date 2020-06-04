哈萨克斯坦新冠肺炎确诊病例达到12067例，总统呼吁民众继续遵守隔离规定

本报努尔苏丹6月4日电（记者 周翰博）根据哈萨克斯坦卫生部发布的最新数据，6月3日哈全国新增271例新冠肺炎确诊病例以及4例死亡病例。截至当地时间6月4日10时00分，哈萨克斯坦累计确诊新冠肺炎病例达到12067例，康复6240例，死亡48例。

统计数据显示，哈萨克斯坦3个直辖市和12个州前一日发现新增病例，仅曼吉斯套州和图尔克斯坦州“零新增”。单日确诊病例数最多的地区包括：卡拉甘达州（68例）、首都努尔苏丹（55例）、阿特劳州（35例）、最大城市阿拉木图（26例）和西哈萨克斯坦州（22例）。与2日相比，哈萨克斯坦全国新冠肺炎确诊病例单日增幅约为2.3%。

鉴于国内疫情，哈总统托卡耶夫日前在个人社交媒体账号发文，再次呼吁民众遵守各种隔离规定。托卡耶夫指出，尽管政府相关部门采取了一系列措施，但哈国内确诊人数仍在持续增长。日前，世界卫生组织确认，不排除爆发第二轮新冠肺炎疫情的可能性。“鉴此，再次呼吁各位同胞严格遵守隔离措施（保持社交距离、消毒、卫生、戴口罩），以防大规模人群感染。”

3月13日，哈萨克斯坦首度确诊新冠肺炎病例。3月16日，总统托卡耶夫签署命令，宣布全国进入紧急状态。5月11日，经历两次延期的紧急状态宣告结束。根据哈卫生部公布的数据，紧急状态结束前夜，即当地时间5月10日22时45分，哈全国新冠肺炎确诊病例数为5090例。紧急状态结束至今，哈累计新增确诊病例达到6977例，增幅约为137%。

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