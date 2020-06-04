泰国新增17例新冠肺炎确诊病例 均为从国外返回的泰国公民

人民网曼谷6月4日电（记者 孙广勇）当地时间6月4日，泰国新冠肺炎疫情应对管理中心在例行发布会上透露，泰国新增17例新冠肺炎确诊病例，新病例均为从国外返回的泰国公民。目前，泰国累计确诊病例3101例。其中58例死亡，2968例治愈，75例正留院治疗。曼谷地区的病例数量约占一半，全国77个府有68个府出现确诊病例。泰国至今共计检测约40万人。

泰国3月26日宣布进入紧急状态，自4月3日起实行全国宵禁，晚上22：00-凌晨04：00所有民众必须待在家中，除非是必要人员可以出行，比如医务人员、运送物资等。实施宵禁后取得一定效果，单日新增确诊病例由此前的上百例下降为约5例。

泰国新冠肺炎疫情管理应对中心将《紧急状态法》的执行时间延长至6月30日。露天市场、运动场、餐厅5月3日起允许开业，5月17日开放商场、会议场所等，6月1日开放电影院、运动场等更多的商业活动，但必须采取卫生措施，防范疫情传播。

目前，每天有约800位泰国公民从国外返回，也对防疫造成压力。为了防止境外输入病例增长，泰国宣布从4月4日起至6月30日暂时禁止所有国家的客运航班入境泰国，同时继续关闭所有边境口岸，只允许经批准的泰国公民回国，回国后必须无条件接受集中隔离14天。

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