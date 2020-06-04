巴西2000名志愿者参加新冠疫苗试验

新华社里约热内卢6月3日电（记者赵焱 陈威华）据巴西当地媒体3日报道，已有2000名巴西人报名参加了英国牛津大学开发的一种新冠病毒疫苗的临床试验，这是这种候选疫苗首次在英国之外的国家进行人体测试。

巴西国家卫生监督局已批准了这项疫苗测试，测试将在里约热内卢和圣保罗两座城市展开。研究人员说，如果新冠病毒传播能力强，这一研究可能在2个月后就可积累到足够的数据判断疫苗的功效；如果新冠病毒传播能力下降，试验可能需要长达6个月才能获得结果。

参与这一项目的利物浦热带医学院负责人、巴西籍科学家达妮埃拉·费雷拉说：“要证明疫苗的有效性，需要更多志愿者来接触病毒，因此在巴西的测试将更为有效。”

巴西目前疫情形势仍然严峻，据巴西卫生部3日公布的新冠疫情最新统计数据，该国目前累计报告新冠确诊病例584016例，累计死亡32548例。

巴西国内也有两项新冠病毒疫苗研究已经展开，但均在动物实验阶段。圣保罗大学研发的是VLP（病毒样颗粒）疫苗，该校免疫学家古斯塔沃·卡布拉尔介绍，使用VLP来刺激免疫系统，从而产生抗体，此前在研发其他疫苗时也采用过这种研发思路。

另一项研究是巴西国家疫苗科技学院主导的，研究小组协调人里卡多·加奇内里解释说：“我们的技术是使用流感病毒作为疫苗载体，因此有可能产生出一种双效疫苗，既可以预防流感病毒，也可以预防新冠病毒。”

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