美国非制造业5月份继续萎缩

新华社华盛顿6月3日电（记者许缘 高攀）美国供应管理学会（ISM）3日公布的数据显示，受新冠疫情影响，5月份美国非制造业采购经理人指数（PMI）环比上升3.6点至45.4点，但仍低于荣枯线，显示多数服务相关行业继续萎缩。

从分项指标来看，5月份商业活动指数环比大幅增长15点至41点，新订单指数上升9点至41.9点。同时，物价指数环比微升0.5点至55.6点。不过，5月份就业指数仅上升1.8点至31.8点，仍处于历史低位。

当天美国自动数据处理公司公布的数据显示，5月份服务部门共削减196.7万个就业岗位，显示疫情对服务业打击尤为严重。

ISM非制造业调查委员会主席安东尼·涅韦斯认为，非制造业企业仍然对疫情的持续影响感到担忧，不少受访企业希望或计划恢复业务。

ISM此前公布的数据显示，4月份美国非制造业PMI为41.8点，是该指标自2009年12月以来首次跌到50点下方。非制造业PMI以50点为分水岭，高于50点意味着行业扩张，低于50点则代表行业萎缩甚至衰退。

疫情对美国经济冲击巨大。美国商务部数据显示，今年第一季度美国经济下滑5%。其中，反映企业投资状况的非住宅类固定资产投资较前一季度下滑7.9%。

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