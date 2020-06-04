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美国私人部门5月份削减276万个就业岗位

2020年06月04日14:12  来源：新华网
 

　　新华社华盛顿6月3日电（记者许缘 高攀）美国自动数据处理公司（ADP）3日公布的数据显示，受新冠疫情冲击，5月份美国私人部门共削减276万个就业岗位。

　　按行业来看，5月份服务业共削减196.7万个就业岗位，其中休闲和酒店业裁员10.5万人，贸易、运输和公用事业部门裁员82.6万人；制造业削减71.9万个就业岗位。

　　按企业规模来看，员工数量低于50人的小型企业削减43.5万个就业岗位；员工数量在50至499人之间的中型企业削减72.2万个就业岗位；员工规模超过500人的大型企业受疫情影响最为严重，当月裁员160.4万人。

　　同时，自动数据处理公司将美国私人部门4月份就业岗位削减数量从2023.6万个调整至1955.7万个。

　　分析人士指出，当天公布的美国私人部门就业报告好于市场预期，这可能表明与疫情相关的最严重裁员潮已经结束。

　　ADP研究中心联席主任艾胡·耶尔德马兹表示，虽然疫情仍给企业带来压力，但美国多州已开始分阶段重启经济，失业人数或已在4月份达到峰值。

　　美国劳工部5日将公布5月份就业报告。经济学家预计，5月份美国失业率或继续攀升至近20%。4月份美国失业率为14.7%，是上世纪30年代经济大萧条以来最高值。

(责编：于洋、燕勐)
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