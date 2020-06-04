荷兰等欧洲四国将联合研制疫苗 比利时宣布第三阶段“解封”计划

新华社布鲁塞尔6月3日电（记者潘革平）荷兰、比利时和卢森堡三国3日分别报告新冠累计确诊病例46733例、58685例和4024例，荷兰宣布将与德国、法国和意大利共同研制新冠疫苗，比利时国家安全委员会通过了第三阶段“解封”计划。

荷兰国家公共卫生与环境研究所3日发布公报说，过去24小时内荷兰新增确诊病例86例，累计确诊46733例；新增死亡病例10例，累计死亡5977例。

荷兰卫生部3日发布公报说，荷兰将与德国、法国和意大利合作研制针对新冠病毒的疫苗。四国“将共同探讨那些最有希望的方案”，并正在与制药公司等展开谈判，目的是在欧洲本土研制出疫苗，能为欧盟成员国以及非洲低收入国家等提供足够的疫苗。

比利时国家公共卫生研究所3日发布公报说，过去24小时比利时新增确诊病例70例，累计确诊58685例；新增死亡病例17例，累计死亡9522例。目前正在住院的患者有819人，其中172人处于重症监护。

比利时首相维尔梅斯3日在记者会上表示，该国第三阶段“解封”措施将如期启动。从8日起，咖啡馆、餐厅、酒吧可重新营业，但要求餐桌间必须保持1.5米的距离、每桌最多10人以及服务员需佩戴口罩等。文化、体育和宗教活动8日起恢复，比利时民众可在国内旅游。从15日起，比利时将向欧盟和申根区国家以及英国恢复开放边境等。

维尔梅斯说：“6月8日不是‘解封’的终点，还有许多阶段需要跨越。如果疫情形势允许，第四和第五阶段‘解封’将在7月和8月实施。”

卢森堡政府3日发布报告说，过去24小时卢森堡新增确诊病例4例，累计确诊4024例；累计死亡110例。

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