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美国涉暴力执法致非裔男子死亡案4名警察被起诉

2020年06月04日14:07  来源：新华网
 

　　新华社华盛顿6月3日电（记者徐剑梅 邓仙来）美国中西部明尼苏达州州检察长埃利森3日宣布，非洲裔男子乔治·弗洛伊德遭警察暴力执法死亡案中，4名涉案警察全部被起诉。

　　埃利森在记者会上说，用膝盖压迫弗洛伊德颈部致其死亡的白人警察德雷克·肖万被控罪名升级为二级谋杀罪，另外3名涉案警察被控协助、教唆二级谋杀罪和过失杀人罪。

　　埃利森强调，彻底调查需要一段时间，他无法设定最后期限，并且审理和定罪殊非易事，希望民众保持耐心。他同时坚称，起诉涉案警察是根据所收集事实和适用法律做出的决定，未受抗议活动影响，“我没有受公众压力影响做决定的过程”。

　　5月25日在明尼苏达州最大城市明尼阿波利斯，弗洛伊德因涉嫌使用一张20美元假钞遭警察拘捕。次日起流传网络的视频显示，肖万拘捕时用膝盖持续压迫弗洛伊德颈部将近9分钟，其间弗洛伊德不断说“我无法呼吸”，随后死亡。视频上传网络后，4名涉案警察即遭解职，抗议活动蔓延全美。肖万于5月29日被捕，并以三级谋杀罪和过失杀人罪被起诉。

　　据美国媒体报道，美国司法体系中，二级谋杀和协助、教唆二级谋杀罪最高刑期为40年，过失杀人罪最高刑期为10年。通常实际判刑期限低于法定最高刑期。

　　6月2日，明尼苏达州州长沃尔兹宣布，将就明尼阿波利斯市警察局是否系统性歧视有色人种展开调查。

(责编：于洋、燕勐)
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