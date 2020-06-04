美国国防部长反对使用现役军队平息骚乱

人民网华盛顿6月3日电（记者 张梦旭）据美联社报道，美国国防部长埃斯珀3日上午表示，他反对使用《叛乱法》出动现役部队在美国执行执法任务。埃斯珀在五角大楼对记者说，美国“只有在最紧急和最可怕的情况下”，才应该动用现役军人来执行国内执法任务。

《华尔街日报》评论说，1807年通过的《暴乱法案》允许总统部署军队以应对内乱。在特朗普政府近几日的内部讨论中，这一选项经常被提起。自1992年时任美国总统的老布什部署美军平息洛杉矶暴乱并随后宣布全国进入紧急状态以来，该法案没有再使用过。1968年民权领袖马丁·路德·金遇刺后爆发的内乱中也使用了这项法律。特朗普的一些盟友，如阿肯色州共和党参议员汤姆·科顿，曾鼓励他使用这一法案。

美国有线电视新闻网报道，美国五角大楼2日向华盛顿特区派遣了大约1600名现役军人，军队可能在应对首都华盛顿的抗议活动中发挥越来越大的作用。五角大楼首席发言人霍夫曼在一份声明中说：“这些部队是从北卡罗来纳州的布拉格堡和纽约州的德拉姆堡派遣的，将被部署在首都地区的军事基地。他们将处于高度戒备状态，但仍遵守美国宪法第十条，不参与对民事部门行动的防务支持。”

此前，弗吉尼亚州、纽约州、宾夕法尼亚州和特拉华州的民主党州长拒绝了国防部长马克·埃斯珀提出的派遣国民警卫队协助华盛顿特区安保工作的请求。一名美国国防部官员告诉CNN，目前有大约3600名国民警卫队员部署在华盛顿特区，其中1300名来自华盛顿特区，2300名来自其他州。未来几天内还将有1300多名国民警卫队士兵预计将在未来几天抵达。

除此之外，特朗普还调动了几乎所有的联邦执法力量来保卫首都，包括边境与海关保卫局、联邦缉毒局、联邦调查局、美国监狱管理局、联邦特勤局等12个部门的执法力量。《纽约时报》评价说，没有哪个地方能像华盛顿特区那样展示出如此强大的力量，特朗普正试图在华盛顿市中心聚集大量联邦执法人员，以展示自己的实力，把华盛顿变成了一个全副武装的联邦堡垒。但这一做法遭到了许多地方官员的反对，他们表示，联邦政府的反应已经超出了可接受的范围，几乎是矫枉过正。华盛顿特区市长称，这是“可耻的”。

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