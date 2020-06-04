美最新研究：羟氯喹不能预防新冠

人民网华盛顿6月3日电（记者 郑琪）3日发表在《新英格兰医学杂志》上的一项最新研究表明，羟氯喹对预防感染新冠病毒并无帮助。

该研究于3月中旬启动，从美国和加拿大招募了821名暴露于新冠病毒环境中的志愿者，其中三分之二是卫生保健工作者。研究人员采用随机、双盲、安慰剂对照的临床试验方法，给参与者服用5天羟氯喹或安慰剂，然后随访两周。结果显示，服用羟氯喹的参与者中约有12％感染了新冠病毒，而服用安慰剂的参与者感染比例约为14％，差异无统计学意义。

此外，服用羟氯喹的参与者中有40％出现轻微副作用，主要是恶心、胃部不适和腹泻。但研究人员表示，该研究并未发现羟氯喹会导致严重的副作用或心脏并发症。上月，发表在《柳叶刀》的一项研究称，羟氯喹可能导致危险的副作用。

据美国有线电视新闻网报道，该研究的第一作者、明尼苏达大学传染病专家大卫·博尔韦尔表示，5月9日，白宫总统医生曾给他发了一封电子邮件，询问他对羟氯喹作为预防新冠病毒药物的看法。他向对方建议,没有公开的研究显示羟氯喹有预防作用，且在他的研究中，服用羟氯喹的人出现副作用的几率更高。5月18日，美国总统特朗普宣布自己已经服药一周半。博尔韦尔说，“我知道他们可能会忽略我说的话，因为白宫已经谈论羟氯喹好几个星期了”。

(责编：张信凤、燕勐)