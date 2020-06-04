第127届广交会南非推介会线上举行

人民网约翰内斯堡6月3日电（刘畅）2020年，新冠肺炎疫情席卷全球，世界经济贸易受到严重冲击，第127届中国进出口商品交易会(广交会)将于6月15-24号在广交会官网上创新举办。3日，广交会推介会南非站在线上举行，来自中南企业代表40余人通过视频连线参加。

中国对外贸易中心国际联络部总经理刘铨东在会上对南非工商界人士长期以来对广交会的关注与支持、对促进中南双边经贸合作的努力表示衷心的感谢。他表示，此次网上举办广交会将充分运用数字技术，在云端展示中外企业新产品，为中外企业创造互利共赢的新商机。他还详细演示了相关软件、技术的使用方法，手把手帮助感兴趣的南非企业进行注册登记。

南非Bladeview投资公司项目主任Neo Goodman表示，南非企业需要借助中国强大的生产能力和丰富的产品，利用广交会平台提供的机遇和信息，发挥自身优势，实现长足发展。

物流公司Eli Air项目经理Elizaberth Dudu表示，南非企业在网上浏览产品后，需要注意南非政府关于商品进口的诸多政策，其中包括注册进口许可证、了解关税类别和规定、以及订舱的流程和费用信息，他们公司愿意提供技术支持。

南非包容性社会研究所（Inclusive Society Institute）首席执行官Daryl Swanepoel表示自己曾多次参加广交会，他认为广交会是专业的展会，交通住宿便利，采购商在展会期间有宝贵的机会充分了解产品，实现采购目的。

本届广交会将有2.55万家中国企业参展，在线展出产品180万件，涵盖中国制造50个门类，企业多、产品全，为全球采购商呈现一场中国制造的“盛宴”。此外，还有2253家在华外资企业和来自28个国家和地区的382家境外企业参展，为全球各国各地区采购商观展洽谈提供全天候便利，推进全球合作伙伴计划，深化与“一带一路”沿线国家的合作交流。

(责编：张信凤、燕勐)