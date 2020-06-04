欧盟不支持G7“重新接纳”俄罗斯

欧洲联盟外交与安全政策高级代表何塞普·博雷利2日说，尽管美国邀请俄罗斯领导人参加七国集团(G7)峰会，但G7目前不会恢复为包含俄方的八国集团(G8)。

美国总统唐纳德·特朗普5月30日说，他将推迟原定6月在美国举行的G7峰会至9月或更晚，准备邀请俄罗斯、澳大利亚、韩国和印度参加峰会。

博雷利2日告诉媒体记者，在俄方“转变态度”、“环境允许G8再次举行有意义的会谈”前，G7成员国构成不会变化。

博雷利说，“我想强调，美国作为G7轮值主席国，有权发出宾客邀请”，但改变成员国构成“不属于轮值主席国特权”。

G7由加拿大、法国、德国、意大利、日本、英国和美国组成，上世纪70年代形成，1997年因俄罗斯加入成为G8。七国2014年以乌克兰危机为由拒绝以G8形式举行峰会，重新组成G7。

英国首相鲍里斯·约翰逊的发言人1日说，英方还没有看到俄方“行为改变的证据”，目前不支持G7“重新接纳”俄方为成员国。

加拿大总理贾斯廷·特鲁多1日说，G7将继续把俄罗斯“排除在外”。

俄罗斯总统弗拉基米尔·普京的新闻秘书德米特里·佩斯科夫2日说，俄方知悉特朗普准备邀请俄方参加G7峰会，俄方外交官“将继续与美方交流，以获悉更多信息”。

俄罗斯外交部发言人玛丽亚·扎哈罗娃2日说，俄方认为国际政治和经济领域问题无法由“西方国家专属俱乐部”解决。

“扩大G7会议的想法大体上方向正确，但（美方目前的邀请设想）并不能确保真正代表全世界，” 扎哈罗娃说。她称赞二十国集团(G20)是有效机制。（吴宝澍）【新华社微特稿】

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