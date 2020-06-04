世卫组织对中、南美洲国家疫情加速蔓延表示担忧

新华社日内瓦6月3日电（记者刘曲）世界卫生组织3日对新冠疫情在中、南美洲许多国家加速蔓延表示担忧，建议这些国家将其他国家的成功经验和知识与当地情况结合，采取全面、持续的抗疫措施。

世卫组织总干事谭德塞在当天的记者会上说，过去5天各国每天向世卫组织报告的新冠确诊病例均超过10万例，其中美洲仍然是报告病例最多的地区，几周来美洲地区每天报告的病例数超过世界其他地区每天报告的病例数总和。

他表示，世卫组织尤其担心中、南美洲许多国家的新冠疫情在加速蔓延。东地中海、东南亚和非洲地区的病例也在增多，但相比中、南美洲，其总数要少得多。

世卫组织卫生紧急项目执行主任迈克尔·瑞安表示，新冠疫情在不同国家和地区处于不同阶段。世卫组织目前尤其担忧中美洲国家海地的疫情发展，其他中美洲国家情况不同，但也不容乐观。南美国家尤其是巴西和秘鲁，病毒仍在加速传播。

瑞安说，当前中、南美洲疫情快速发展主要源于社区传播严重。一旦社区传播成型就很难在短期内完全根除，必须采取“全政府、全社会”等一系列全面、持续的措施加以抑制。他建议中、南美洲国家坚持实施抗疫措施，以科学和证据为指导，结合全球抗疫知识和经验以及本国具体情况，鼓励社区参与抗疫。他表示，应对新冠大流行并无绝对的、适合所有国家和地区的成功经验，只有因地制宜、政府全力投入、充分尊重科学、长期坚持方能成功。

世卫组织卫生紧急项目技术负责人玛丽亚·范凯尔克霍弗建议，对于疫情仍严重的国家，虽然新冠病毒似乎无处不在，但应集中力量找出病毒传播最严重的区域或人群，将有限资源集中用于这些区域或人群。此外，还应高度关注高风险感染人群，比如一线医卫人员。

世卫组织当天宣布其“团结试验”项目将恢复羟氯喹分支试验。此前“团结试验”项目执行小组出于对羟氯喹安全性的担忧，决定暂停羟氯喹分支试验。在对现有死亡率数据进行审查后，“团结试验”项目数据安全和监测委员会提出没有理由修改试验方案的建议，项目执行小组赞同继续进行包括羟氯喹在内的所有分支试验。

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